Швеція надасть Україні $30 млн: на що підуть кошти

Уряд Швеції ухвалив рішення про внесення майже 30 мільйонів доларів до Фонду енергетичної підтримки України.

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Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко за підсумками зустрічі з віцепрем’р-міністром Швеції Еббою Буш, пише пресслужба Міненерго.

"Окрім цього, Швеція виділить кошти на підтримку місії МАГАТЕ, що працює на всіх українських атомних станціях. Це також важливо, аби спостерігачі мали можливість фіксувати вплив російських атак на нашу енергетичну систему, а також ядерну і радіаційну безпеку", - зазначив Галущенко.

Він додав, що Україна постійно отримує від міжнародних партнерів як грошову допомогу, так і у вигляді обладнання, що допомагає відновленню енергетичних об’єктів від наслідків російських атак.

Нагадаємо, в Україну 2 лютого надійшло 46 вантажів з 570 тоннами гуманітарної допомоги від Швеції для потреб енергетики. Серед обладнання - генератори та трансформатори.