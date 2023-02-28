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Энергетика
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Швеция выделит Украине $30 млн: на что пойдут средства

Швеция выделит Украине $30 млн: на что пойдут средства

Правительство Швеции приняло решение о внесении почти 30 миллионов долларов в Фонд энергетической поддержки Украины.

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Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко по итогам встречи с вице-премьер-министром Швеции Эббой Буш, пишет пресс-служба Минэнерго.

"Помимо этого, Швеция выделит средства в поддержку миссии МАГАТЭ, работающей на всех украинских атомных станциях. Это также важно, чтобы наблюдатели имели возможность фиксировать влияние российских атак на нашу энергетическую систему, а также ядерную и радиационную безопасность", - отметил Галущенко.

Он добавил, что Украина постоянно получает от международных партнеров как денежную помощь, так и в виде оборудования, которое помогает возобновлению энергетических объектов от последствий российских атак.

Напомним, в Украину 2 февраля поступило 46 грузов с 570 тоннами гуманитарной помощи от Швеции для нужд энергетики. Среди оборудования – генераторы и трансформаторы.

Автор:
Нина Комащенко