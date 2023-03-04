Великобритания предоставит Украине вдвое больше танков, чем обещала сначала – посол Украины

Великобритания намерена передать Украине 28 танков Challenger 2, о чем было договорено во время визита президента Владимира Зеленского в эту страну 8 февраля.

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Об этом заявил в интервью "Радио Свобода" посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, отвечая на вопрос о соотношении между тем, какую военную помощь запрашивала ее Украина и какую получила.

"Например, если мы говорим о военных тренировках, то мы запрашивали одно количество, а сейчас Британия предлагает нам увеличить его в 2,5 раза в этом году. Если по некоторому вооружению, которое мы запрашивали – например, самолетам, то здесь сложно. Мы ищем варианты. Если танки, то 14 танков нам пообещали, а в результате визита президента Зеленского договорено, что это количество вырастет вдвое", - сказал он.

По словам дипломата, Украина должна быть разумной в том, какие запросы передает партнерам, и правильна в этом тактика обсуждения именно способностей без конкретизации вооружения. Пристайко при этом сообщил, что Украина получит от Британии 33 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установки AS90, однако те имеют "определенное отличие снаряда".

"Британия ведет разговор с нами не о названиях платформ – и это очень правильный подход, наши военные только приучаются к этому – а разговаривает способностями: чего мы хотим достичь и какую задачу перед собой ставим. Тогда на основе общения с партнерами мы определяем, какая именно техника, какие платформы необходимы для достижения этого результата. И дальше идет поиск: у кого, сколько, в каком состоянии", - указал он.

Относительно предоставления Украине истребителей Eurofighter дипломат указал, что позиция Великобритании относительно того, что оно будет возможным только уже в мирной Украине, свидетельствует о "попытке быть откровенными".

"Я думаю, что когда Великобритания говорит о том, что мы можем получить только в мирное время – это, до определенного уровня, попытка быть откровенными в общении и, более того, не пугать сильно союзников, то есть пытаться, как Великобритания это часто делает в НАТО, способствовать формированию консенсуса", - прокомментировал он.

По словам Пристайко, Британия постепенно формирует консенсус в альянсе, поскольку для того, чтобы передать такую сложную технику, как истребители, которые должны обслуживаться, для которых должны быть обучены пилоты и так далее, требуется взаимодействие многих союзников.

"Так же было, кстати, с танками: это был прорывной момент, когда необходимо было сдвинуть нежелание всех других союзников. И, если вы помните, несмотря на то, что объявление было сделано, именно на официальное подтверждение премьер-министром [Великобритании Риши Сунаком] ушло почти неделю – для того, чтобы он официально это повторил... Я думаю, этот процесс происходит сейчас с истребителями", - указал посол.

Напомним, что в январе Великобритания объявила, что в рамках своего крупнейшего пакета военной помощи передаст Украине, кроме танков Challenger 2, упомянутые САУ AS90 и бронетранспортеры, ракеты для противовоздушной обороны и 100 тысяч артиллерийских снарядов. Перед этим СМИ сообщили, что в новый пакет войдут и ударные вертолеты Apache, вооруженные ракетами Hellfire, однако о них в итоге речь не шла.