Парламент Швеції схвалив вступ країни до НАТО

Шведський парламент більшістю голосів схвалив законодавство, яке необхідне для вступу країни в НАТО. Про це повідомляє SVT.

Парламентарі затвердили приєднання Швеції до Альянсу та низку законодавчих змін, які набудуть чинності з дня прийняття рішення урядом.

Відповідні норми підтримали 269 депутатів, проти виступили 37, а 43 парламентарі були відсутні.

Таким чином уряд Швеції отримав "зелене світло" від парламенту на приєднання до НАТО, що може статися, коли всі країни-члени Альянсу ратифікують заявку Стокгольма.

Рішення передбачає, що в разі війни або її загрози уряд Швеції зможе самостійно просити НАТО про військову допомогу, без рішення парламенту.

Крім того, уряд матиме право звертатися до НАТО за військовою підтримкою для запобігання нападам на територію Швеції як у воєнний, так і в мирний час.

Нагадаємо, що Швеція та Фінляндія підписали протоколи про вступ до НАТО в липні 2022 року. Однак ратифікацію їхніх заявок затягують Туреччина та Угорщина.

Анкара вимагала від Швеції видачі членів Робітничої партії Курдистану та руху "Хізмет", які Туреччина вважає терористичними організаціями. Пізніше відносини між країнами загострило спалення Корану в Стокгольмі. До Фінляндії були вимоги щодо зняття ембарго на продаж зброї Туреччині.

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинувачував Гельсінкі і Стокгольм у поширенні "відвертої брехні" про демократію і верховенство права в його країні. Будапешт наразі погодився розглянути лише вступ Фінляндії у НАТО. Приєднання Швеції буде обговорюватися окремо та в інший час.