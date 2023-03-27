Первые британские танки Challenger уже в Украине

Министр обороны Алексей Резников показал новое пополнение военной техники от международных партнеров для украинских десантников. Сегодня в Украину поступила первая партия британских танков Challenger.

"Сегодня имел в честь совместно с командующим ДШВ ВСУ генерал-майором Максимом "Майком" Миргородским и нашими десантниками обкатать новое пополнение в наших армированных подразделениях. Challenger'ов от Британии, Stryker'ов & Cougar'ов от США и Marder'ов от Германии" ", – написал Резников.

Он отметил, что еще год назад никто и не подумал бы, что поддержка партнеров будет столь мощной. Но через год устойчивость украинского народа и мастерство армии изменили взгляд союзников на эту войну и убедили их, что победа Украины вполне возможна.

По словам Резникова, Украина уже прошла большой путь, но многое еще впереди. Украинцы уже протестировали новые танки, а вскоре их преимущества ощутят на себе российские оккупанты, ведь Украине нужно освободить все свои территории.

"После личного "пилотирования" Challenger'ом как участник трофи-рейдов могу сказать, что даже водитель Rolls Royce не будет в таком комфорте, как экипаж этого произведения боевого искусства на бездорожье. Итак, в сухом остатке: наш "военный зоопарк" расширяется "А к "боевым кискам" присоединился "слон". Именно так прозвали Challenger наши десантники", - резюмировал Министр.

Утром издания The Guardian сообщило, что украинские военные закончили обучение на танках Challenger 2 в Великобритании и возвращаются в Украину вместе с машинами, которые планируется использовать в контрнаступлении против России.

Сегодня также стало известно, что в Украину прибыли все 18 танков Leopard 2, обещанных федеральным правительством Германии. Последние танки были отправлены в конце прошлой недели.