США не будут передавать Украине дальнобойные ракеты

В администрации Байдена не будут подражать Великобритании и не будут передавать ракеты дальнего радиуса действия в Украину. Однако в США одобрительно отнеслись к такому шагу Британии.

Ссылаясь на чиновников Белого дома издание Роlitico сообщает, что американская политика по ATACMS не изменилась. США будут продолжать предоставлять средства противовоздушной обороны, такие как "Патриоты", боеприпасы и бронетехнику.

Издание отмечает, что в арсенале США могут быть недостаточно запасных систем ATACMS.

"С военной точки зрения у нас относительно немного ATACMS, мы также должны убедиться, что мы также поддерживаем собственные запасы боеприпасов", - сказал Defense One в марте генерал Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов.

Это отражает ту же обеспокоенность администрации относительно предоставления ATACMS Украине. Последнее, чего хочет Белый дом, чтобы украинские войска использовали их для удара в глубь России. Британия также сообщила, что условием предоставления ракет большой дальности является использование их только по целям на территории Украины.

Ракеты, которые планирует передать Лондон, имеют такую же дальность, как и ATACMS - 300 км, или почти 200 миль. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли отказался комментировать сроки и количество переданных ракет.