США готовят для Украины очередной пакет помощи: туда входит

Во вторник Соединенные Штаты должны объявить о предоставлении Украине еще 1,2 миллиарда долларов на долгосрочную военную помощь для дальнейшего укрепления ее противовоздушной обороны, поскольку Россия продолжает наносить удары по Украине.

Ожидается, что средства будут предоставлены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, сообщает АР.

Сообщается, что пакет будет включать в себя беспилотники, артиллерийские снаряды и ракеты для систем ПВО, а также системы ПВО HAWK.

По словам официальных лиц, в пакет войдет артиллерия, ракеты, помощь в получении спутниковых изображений, запасных частей для разных систем и финансирование ремонта техники.

Включая этот пакет, США предоставили Украине почти 37 миллиардов долларов военной помощи с момента вторжения России в феврале 2022 года.

"Решение принято в тот момент, когда Украина готовится начать весеннее наступление против российских войск, поскольку противовоздушная оборона является постоянной проблемой", - говорится в сообщении.

Соединенные Штаты Америки намерены и дальше активно поддерживать Украину военной помощью. В частности внимание США сосредоточено на обеспечении украинцев средствами противовоздушной обороны.

В начале мая Министерство обороны США объявило о выделении из своих запасов дополнительной военной помощи Украине на сумму до 300 миллионов долларов для удовлетворения ее критических потребностей в отражении российской агрессии. Это уже 37-е подобное решение администрации президента Джозефа Байдена с августа 2021 года.