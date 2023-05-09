США готують для України черговий пакет допомоги: що туди входить

У вівторок Сполучені Штати повинні оголосити про надання Україні ще 1,2 мільярда доларів на довгострокову військову допомогу для подальшого зміцнення її протиповітряної оборони, оскільки Росія продовжує завдавати ударів по Україні .

Очікується, що кошти будуть надані в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, повідомляє АР.

Повідомляється, що пакет включатиме безпілотники, артилерійські снаряди та ракети для систем ППО, а також системи ППО HAWK.

За словами офіційних осіб, до пакету увійде артилерія, ракети, допомогу в отриманні супутникових зображень, запасних частин для різноманітних систем і фінансування ремонту техніки.

Включаючи цей пакет, США надали Україні майже 37 мільярдів доларів військової допомоги з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року.

"Рішення прийнято в той момент, коли Україна готується розпочати весняний наступ проти російських військ, оскільки протиповітряна оборона є постійною проблемою", - йдеться в повідомленні.

Сполучені Штати Америки мають намір й надалі активно підтримувати Україну військовою допомогою. Зокрема, увага США зосереджена на забезпеченні українців засобами протиповітряної оборони.

На початку травня, Міністерство оборони США оголосило про виділення зі своїх запасів додаткової військової допомоги Україні на суму до 300 мільйонів доларів для задоволення її критичних потреб у відбитті російської агресії. Це вже 37-е подібне рішення адміністрації президента Джозефа Байдена з серпня 2021 року.