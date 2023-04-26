Союзники поставили Україні вже 98% обіцяних бойових машин

Головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі переконаний, що Україна вчасно отримає обіцяну техніку для контрнаступу.

Сполучені Штати виділили понад 36 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні, включаючи артилерію, протиповітряну оборону та бронетехніку, повідомляє Міністерство оборони США.

За словами генерала Каволі, понад 98% бойових машин які були обіцяні Україні союзниками НАТО вже доставлені в Україну.

"Я впевнений, що ми доставили необхідне обладнання та продовжуватимемо надавати їм необхідну підтримку для їх діяльності", - сказав він.

Що стосується американських винищувачів, таких як F-16, в Україну, генерал Каволі розповів, що українські сили мають інші більш нагальні потреб. Він наголосив, що західні винищувачі стоять лише на "восьмому місці" в пріоритетах України.

У США вкотре наголосили, що продовжать підтримувати Україну, попри те, що група республіканців ультраправого толку адресувала президенту Джо Байдену листа, у якому закликала припинити військову допомогу Україні.

"Наша мета - вільна, процвітаюча і демократична Україна, здатна захистити свій суверенітет і стримати подальшу агресію", - сказала Селесте А. Уолландер, заступник міністра оборони.