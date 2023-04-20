19 республіканців просять Байдена припинити допомогу Україні

Група республіканців ультраправого толку адресувала президенту Джо Байдену листа, у якому закликала припинити військову допомогу Україні.

Лист оприлюднений на офіційній сторінці одного з підписантів листа - сенатора Майка Лі.

На думку політиків, допомога Україні загрожує ескалацією війни, до того ж, немає стратегічної ясності. Зазначається, що війна триває другий рік, і досі незрозуміло, коли вона скінчиться. Підписанти називають війну «проксі-війною з Росією в Україні».

Республіканці звинуватили адміністрацію Байдена в тому, що вона налаштована на тривалий конфлікт, та заявили, що санкції проти Росії й виділення допомоги Україні затягне війну. Також вони нібито побоюються конфлікту між США і РФ в разі продовження допомоги Україні.

Щодо надання Україні системи HIMARS й танків Abrams республіканці виступили критично й вважають це провокацією.

Вони також звинуватили адміністрацію, що вона допомагала Україні за рахунок армії США.

Підписи під листом поставили 19 членів Палати представників.

Нагадаємо, США та частина інших ключових партнерів України розглядають ідею про пряму заборону в майже повному обсязі експорту до Росії.