Союзники поставили Украине уже 98% обещанных боевых машин

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи убежден, что Украина вовремя получит обещанную технику для контрнаступления.

Соединенные Штаты выделили более 36 миллиардов долларов на помощь безопасности Украины, включая артиллерию, противовоздушную оборону и бронетехнику, сообщает Министерство обороны США.

По словам генерала Каволи, более 98% боевых машин, которые были обещаны Украине союзниками НАТО, уже доставлены в Украину.

"Я уверен, что мы доставили необходимое оборудование и будем оказывать им необходимую поддержку для их деятельности", - сказал он.

Что касается американских истребителей, таких как F-16, в Украине, генерал Каволи рассказал, что украинские силы испытывают другие более насущные потребности. Он отметил, что западные истребители стоят только на "восьмом месте" в приоритетах Украины.

В США в очередной раз подчеркнули, что продолжат поддерживать Украину, несмотря на то, что группа республиканцев ультраправого толка адресовала президенту Джо Байдену письмо, в котором призвала прекратить военную помощь Украине.

"Наша цель – свободная, процветающая и демократическая Украина, способная защитить свой суверенитет и сдержать дальнейшую агрессию", - сказала Селесте А. Уолландер, замминистра обороны.