США не передаватимуть Україні далекобійні ракети

В адміністрації Байдена не будуть наслідувати Велику Британію і не передаватимуть ракети далекого радіусу дії в Україну. Проте в США схвально віднеслися до такого кроку Британії.

Посилаючись на чиновників Білого дому видання Роlitico повідомляє, що американська політика щодо ATACMS не змінилася. Натомість США продовжуватимуть надавати засоби протиповітряної оборони, такі як "Патріоти", боєприпаси та бронетехніку.

Видання зазначає, що в арсеналі США може бути недостатньо запасних систем ATACMS.

"З військової точки зору у нас відносно небагато ATACMS, ми також повинні переконатися, що ми також підтримуємо власні запаси боєприпасів", — сказав Defense One у березні генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів.

Це відображає ту саму стурбованість адміністрації щодо надання ATACMS Україні. Останнє, чого хоче Білий дім, щоб українські війська використовували їх для удару вглиб Росії. Британія також повідомила Україні, що умовою надання ракет великої дальності є використання їх лише по цілях на території України.

Ракети, які планує передати Лондон, мають таку ж дальність як і ATACMS - 300 км, або майже 200 миль. Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі відмовився коментувати терміни та кількість переданих ракет.