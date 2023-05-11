Британія надала Україні далекобійні ракети Storm Shadow - CNN

Велика Британія поставила в Україну численні крилаті ракети Storm Shadow. Це дасть українським силам здатність наносити удари великої дальності напередодні довгоочікуваного контрнаступу.

Storm Shadow — це крилата ракета великої дальності яка здатна вражати цілі на відстані в 250км, повідомляє CNN з посиланням на високопоставлених західних чиновників.

З допомогою даних ракет ЗСУ зможуть завдати ударів по контрольованій Росією території на сході України. Наразі, максимальний радіус дії зброї, яку США надали Україні, становить близько 70 км.

Західний чиновник наголосив, шо в Україні запевнили, що ці ракети будуть використовуватися лише в межах суверенної окупованої території, а не всередині Росії.

Раніше британський прем’єр-міністр Ріші Сунак заявив, що Британія стане першою країною, яка надасть Україні зброю більшої дальності.

Це не перший випадок, коли Британія пішла далі ніж США, і надала Україні саме ту зброю, яка вона просила. Британя також першою з союзників оголостла про поставки в Україну сучвсних танків Challenge 2.

Про те, що Велика Британія готується передати Україні крилаті ракети класу “повітря-земля” Storm Shadow стало відомо 9 травня.