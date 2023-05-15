Велика Британія передасть Україні ударні безпілотники великої дальності

На тлі візиту українського президента Володимира Зеленсього до Лондона уряд Великої Британії оголосив про передачу Україні сотні нових ударних безпілотників великої дальності з радіусом дії понад 200 км.

Про це повідомляє Reuters.

"Сьогодні прем’єр-міністр підтвердить подальше надання Сполученим Королівством сотень ракет протиповітряної оборони та інших безпілотних літальних систем, включаючи сотні нових ударних безпілотників великої дальності з радіусом дії понад 200 км", – йдеться в заяві уряду.

Зброю планують доставити протягом найближчих місяців. В уряді зазначають, що налаштовані допомогти Києву посилити свої дії для відбиття російської агресії.

Напередодні Велика Британія поставила в Україну численні крилаті ракети Storm Shadow, про що домовлялися ще в квітні. Це дасть українським силам здатність наносити удари великої дальності напередодні довгоочікуваного контрнаступу.

Крім того, Лондон також відправив в Україну тисячі снарядів для танків Challenger 2, у тому числі бронебійні снаряди зі збідненим ураном.