Німеччина перегляне позицію щодо постачання винищувачів Україні

Уряд Німеччини розглядає можливість перегляду своєї позиції щодо постачання західних винищувачів Україні. Остаточне рішення буде прийнято протягом наступних двох тижнів.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, повідомляє DW.

"Зараз ми перебуваємо у фазі переосмислення і перевіряємо, що можливо і що ми хочемо і можемо зробити. І гадаю, ми визначимося протягом найближчих двох тижнів", - зазначив він.

Водночас Пісторіус відкинув можливість передачі Києву крилатих ракет Taurus. Відповідаючи на питання про побоювання використання Україною німецької зброї на території РФ, він зазначив, що міжнародне право дозволяє робити це з метою самооборони.

При цьому, за словами німецького міністра оборони, Берлін, як і Вашингтон, завжди наголошували, що не хотіли б використання своєї зброї для удару по території РФ. Водночас він "цілком довіряє українським партнерам".

За словами Пісторіуса, Німеччина має переосмислити свою політику останніх десятиліть.

"Німецьке суспільство, німецька політика дійсно змінили думку. Якби мені два роки тому хтось сказав, що Німеччина поставить важкі озброєння на 3-5 мільярдів євро, я не повірив би", - зазначив Пісторіус.

Раніше Україна звернулася до Німеччини з офіційним запитом, у якому просить надати їй крилаті далекобійні ракети Taurus.

Taurus - німецький аналог британських ракет Storm Shadow,які вже успішно використовуються ЗСУ. Крилата ракета Taurus запускається з винищувача та може доставляти 400-кілограмову боєголовку на понад 500 кілометрів.