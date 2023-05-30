АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Політика
Дата публікації

Резніков пропонує Німеччині додати винищувачі Eurofighter Typhoon до "авіаційної коаліції"

Резніков пропонує Німеччині додати винищувачі Eurofighter Typhoon до "авіаційної коаліції"
Винищувач Eurofighter Typhoon. Фото: Вікіпедія

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що бачить можливість отримання з Німеччини винищувачів Eurofighter Typhoon. Також ФРН може розпочати навчання з управління ними для пілотів ЗСУ.

Про це повідомляє DW

"Якби Великобританія та Німеччина об'єднали свої можливості з постачання винищувачів Eurofighter, це було би важливим кроком", - заявив Резніков.

Він нагадав, що вже існує міжнародна "танкова коаліція", в якій основною моделлю є німецький Leopard 2, а також американські Abrams і британські Challenger.

На думку Резнікова,  аналогічно, може бути сформована "коаліція винищувачів" із базовою моделлю американського F-16, а також з Eurofighter і шведськими Gripen.

Міністр підкреслив, що Україні потрібні 120 винищувачів.

"Найбільшу частину повинні складати F-16, яких у світі налічується понад п'ять тисяч. Але Eurofighter і Gripen також допомогли б нам", - наголосив Резніков.

Він додав, що Україна вітала б участь Німеччини у навчанні українських пілотів на Eurofighter.

"Наші британські партнери готові запропонувати українцям курси навчання на винищувачах Eurofighter. А з нашими шведськими друзями ми обговорюємо, як розпочати навчання на літаках Saab Gripen", - зазначив Резніков.

Раніше в Міноборони заявляли, що українським військовим потрібно 48 одиниць винищувачів F-16, щоб звільнити територію країни.

Наразі Данія та Нідерланди очолили європейську коаліцію з тренування військовослужбовців України на винищувачах F-16.

Автор:
Світлана Манько