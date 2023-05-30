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Резніков пропонує Німеччині додати винищувачі Eurofighter Typhoon до "авіаційної коаліції"
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що бачить можливість отримання з Німеччини винищувачів Eurofighter Typhoon. Також ФРН може розпочати навчання з управління ними для пілотів ЗСУ.
Про це повідомляє DW.
"Якби Великобританія та Німеччина об'єднали свої можливості з постачання винищувачів Eurofighter, це було би важливим кроком", - заявив Резніков.
Він нагадав, що вже існує міжнародна "танкова коаліція", в якій основною моделлю є німецький Leopard 2, а також американські Abrams і британські Challenger.Підписуйтесь на наш Telegram канал
На думку Резнікова, аналогічно, може бути сформована "коаліція винищувачів" із базовою моделлю американського F-16, а також з Eurofighter і шведськими Gripen.
Міністр підкреслив, що Україні потрібні 120 винищувачів.
"Найбільшу частину повинні складати F-16, яких у світі налічується понад п'ять тисяч. Але Eurofighter і Gripen також допомогли б нам", - наголосив Резніков.
Він додав, що Україна вітала б участь Німеччини у навчанні українських пілотів на Eurofighter.
"Наші британські партнери готові запропонувати українцям курси навчання на винищувачах Eurofighter. А з нашими шведськими друзями ми обговорюємо, як розпочати навчання на літаках Saab Gripen", - зазначив Резніков.
Раніше в Міноборони заявляли, що українським військовим потрібно 48 одиниць винищувачів F-16, щоб звільнити територію країни.
Наразі Данія та Нідерланди очолили європейську коаліцію з тренування військовослужбовців України на винищувачах F-16.