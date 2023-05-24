Літати можна навчитися за тиждень. У Повітряних силах розповіли про особливості підготовки пілотів на F-16

Українські льотчики здатні навчитися літати на винищувачах F-16 за тиждень-два, але більше часу треба для освоєння озброєння цих літаків. Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Застосовувати всі типи озброєння по повітряних, наземних, надводних цілях; працювати у складі пари, у складі ланки, тобто авіаційного підрозділу, – на це треба польотні години, час польотів з інструктором, потім – самостійні польоти в простих метеоумовах, у складних метеоумовах. Це все досягається рівнем підготовки", – висловився він.

За словами Ігната, підготовка пілотів – це проблема, адже західна техніка має зовсім іншу філософію пілотування.

"Це зовсім інші технологічні речі. Літак МіГ-29 та F-16 – вони ровесники, це літаки четвертого покоління. Але F-16 пройшов декілька етапів глибокої модернізації", – пояснив представник Повітряних сил.

Він додав, що українцям треба буде адаптуватися до F-16, тому що навіть ручка управління в МіГ-29 розташована в центрі, а у F-16 – збоку.

Також Ігнат розповів, що ставка при підготовці буде на молодих пілотів зі знанням англійської мови. Вони навчатимуться в різних країнах Європи і, можливо, в США.

"Ми заявляли у Повітряних силах, що пів року навчання триватиме. Американці дійшли висновку, що до чотирьох місяців. І кому як – може, хтось і швидше освоїть", – сказав він.

Нагадаємо, що питання щодо західних винищувачів для України обговорюється вже протягом кількох місяців. Після нещодавнього візиту до Великої Британії президент України Володимир Зеленський анонсував створення коаліції літаків, а британський прем’єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв підтримати її.

Пізніше Сунак та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте домовилися, що працюватимуть над формуванням міжнародної коаліції. До неї вже доєдналися кілька країн.

Президент США Джо Байден сказав про рішення підтримати коаліцію шляхом навчання українських військових.

А речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що передача F-16 Україні є пріоритетним завданням для Штатів.

Своєю чергою міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл зазначив, що надання повітряних суден може тривати кілька місяців, адже необхідно опрацювати чимало деталей, перш ніж ЗСУ зможуть використати сучасні винищувачі.