Летать можно научиться за неделю. В Воздушных силах рассказали об особенностях подготовки пилотов на F-16

Украинские летчики способны научиться летать на истребителях F-16 за неделю-две, но больше времени нужно для освоения вооружения этих самолетов. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "Голосу Америки".

"Применять все типы вооружения по воздушным, наземным, надводным целям; работать в составе пары, в составе звена, то есть авиационного подразделения, – на это нужны полетные часы, время полетов с инструктором, затем – самостоятельные полеты в простых метеоусловиях, в сложных метеоусловиях. Это все достигается уровнем подготовки", – высказался он.

По словам Игната, подготовка пилотов – это проблема, ведь западная техника имеет совсем другую философию пилотирования.

"Это совсем другие технологические вещи. Самолет МиГ-29 и F-16 – они ровесники, это самолеты четвертого поколения. Но F-16 прошел несколько этапов глубокой модернизации", – пояснил представитель Воздушных сил.

Он добавил, что украинцам нужно будет адаптироваться к F-16, потому что даже ручка управления в МиГ-29 расположена в центре, а в F-16 – сбоку.

Также Игнат рассказал, что ставка при подготовке будет на молодых пилотов со знанием английского языка. Они будут учиться в разных странах Европы и, возможно, в США.

"Мы заявляли в Воздушных силах, что полгода обучение будет продолжаться. Американцы пришли к выводу, что до четырех месяцев. И кому как – может, кто-то и скорее освоит", – сказал он.

Напомним, что вопрос о западных истребителях для Украины обсуждается уже в течение нескольких месяцев. После недавнего визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание коалиции самолетов, а британский премьер-министр Риши Сунак пообещал поддержать ее.

Позже Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что будут работать над формированием международной коалиции. К ней уже присоединились несколько стран.

Президент США Джо Байден сказал о решении поддержать коалицию путем обучения украинских военных.

А спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что передача F-16 Украине является приоритетной задачей для Штатов.

В свою очередь министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл отметил, что предоставление воздушных суден может занять несколько месяцев, ведь необходимо проработать немало деталей, прежде чем ВСУ смогут использовать современные истребители.