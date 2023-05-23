F-16 для Украины. В Пентагоне сказали о долгосрочной перспективе касательно поставки истребителей

Поставка истребителей F-16 Украине относится к долгосрочной перспективе. Об этом заявил спикер Министерства обороны США генерал Патрик Райдер.

"F-16 для Украины – это о долгосрочной преданности Украине. Эти F-16 не будут релевантными для предстоящего контрнаступления", – высказался он.

По его словами, в США рассчитывают, что начало обучения украинских пилотов на этих истребителях начнется в ближайшие недели или месяцы.

Напомним, что вопрос предоставления Украине западной авиации обсуждался месяцами. Только недавно президент США Джо Байден заявил о решении поддержать международную коалицию истребителей путем обучения украинских военных.

Позже представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер сказал, что передача F-16 Украине является приоритетной задачей для Штатов.

В свою очередь министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл отметил, что предоставление воздушных суден может занять несколько месяцев, ведь необходимо проработать немало деталей, прежде чем ВСУ смогут использовать современные истребители.