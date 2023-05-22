Госдеп о предоставлении Украине F-16: приоритет для нас

Предоставление Украине истребителей F-16 является приоритетной задачей для США.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

По его словам, США будут работать с союзниками и партнерами по предоставлению Украине истребителей F-16.

"Я не могу объявить, когда или как это произойдет, или из каких стран они поступят. Но это (предоставление F-16 – Delo.ua) приоритет для нас, и мы начнем реализовывать его в ближайшие месяцы", – отметил он.

Напомним, в Украине надеются, что истребители F-16 приступят к патрулированию воздушного пространства Украины уже этой осенью.

Заметим, что ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что будут работать над созданием международной коалиции истребителей для Украины .

В ходе встречи с лидерами G7 президент США Джозеф Байден заявил, что Вашингтон поддерживает совместные усилия с союзниками и партнерами по обучению украинских пилотов на самолетах F-16.

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