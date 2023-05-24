Крылья победы. Когда украинское небо будут патрулировать F-16 и что это нам даст?

Решение США относительно разрешения предоставить Вооруженным силам Украины самолетов F-16 является очередной победой нашей дипломатии после предоставления союзниками высокомобильных артиллерийских комплексов Himars, танков Leopard и систем противовоздушной обороны Patriot. Ожидается, что первая партия самолетов американского производства поступит в Украину уже осенью .

14 мая Президент Владимир Зеленский сообщил, что работает над созданием "коалиции истребителей" , и посетит европейские столицы, чтобы договориться о поставке Украине современных западных самолетов. Уже 16 мая о создании авиационной коалиции сообщил премьер Британии Риши Сунак, кроме соединенного королевства к коалиции присоединились Франция, Нидерланды и Бельгия, а впоследствии и Португалия с Данией . 19 мая к "авиационной коалиции" присоединились и США , являющиеся владельцами технологии производства F-16 и принимают окончательное решение по поставкам этих самолетов в отдельные страны. Хотя, по предварительной информации, в США не хотели, чтобы Украине передали их самолеты .

С первых дней войны Украина получала от своих западных соседей самолеты советских образцов, на которых уже привыкли летать наши пилоты и продолжает получать их до сих пор. Но многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения F-16 может дать вооруженным силам Украины шанс на преимущество в воздухе. Этот самолет поступил на вооружение армии США еще в 1978 году и в модернизированном виде продолжает эксплуатироваться даже сейчас, не только членами НАТО, но и такими странами как Иордания и Венесуэла. На его счету победы над советскими самолетами истребителями МиГ-23 и МиГ-25 в Ираке, а также над МиГ-29 и Югославским Ј-21 на Балканах. С момента ввода самолета в эксплуатацию по сей день нет данных, чтобы хоть один F-16 был сбит в воздушном бою, хотя боевые потери уже были в многочисленных военных конфликтах, где участвовали силы НАТО.

В Украине наличие таких самолетов может дать такой же эффект на поле боя, который дали летом 2022 мобильные артиллерийские системы Himars, уничтожавшие склады боеприпасов российских агрессоров, с поправкой на то, что истребители могут оперативно выполнять задачи игнорируя большие расстояния. Помимо уничтожения военных баз агрессора эскадрилья американских самолетов могла бы обезопасить зерновой коридор, сдерживая российские корабли в Черном море . Вместе с этим серьезным препятствием для Украины остается запрет применения американских самолетов на территории России , поскольку именно с территории России стартуют носители ракет "Кинжал" самолеты МиГ-31, обстреливающие мирные украинские города и инфраструктуру. Но похоже, что дальнобойное оружие и разрешение бить по военным базам на территории России является вызовом, который предстанет перед украинской дипломатией в скором будущем.

В Министерстве обороны считают, что 2-3 эскадрильи F-16 могли бы полностью изменить ситуацию на поле боя (в Украине эскадрилья это 12 самолетов, то есть речь идет о 24-36 самолетах). Всего в Минобороны ожидают получить 40-50 американских самолетов от союзников .

Пока речь идет только об обучении украинских пилотов. По разным оценкам обучение может длиться от 3 до 6 месяцев, при переквалификации уже опытных пилотов. Хотя глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что тренировка украинских пилотов уже началась , увидеть первые F-16 в украинском небе можно будет только осенью , поскольку обучение пилотов это достаточно сложный процесс и дажепереквалификация может длиться до пяти месяцев . Мы пока не знаем, какие страны передадут нами американские самолеты и сколько их будет, но можно точно сказать, что решение о передаче F-16 это еще одна победа украинской дипломатии.

Почему нам нужны F-16?

По словам военного эксперта Олега Жданова, если сравнивать F-16 с советскими самолетами, то он может уступать некоторые параметры тому же Миг-29, но его оборудование на порядок выше, чем у советских аналогов. Так что американские самолеты позволят ВСУ взять преимущество в воздухе.

“F-16 создавался и модернизировался для выполнения боевых задач в условиях противостояния с советскими и российскими системами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Это для нас очень важно, поскольку у России это не самое слабое место. Наша авиация, если будет вооружена западными самолетами, будет властвовать в воздухе над российскими самолетами и средствами ПВО. Мы сможем их применять в условиях развернутой системы ПВО российских войск, которая находится на оккупированных территориях”, - говорит Жданов.

Эксперт отмечает, что F-16, в зависимости от модификации, он может включать в себя три функции: истребителя, бомбардировщика и штурмовика. Этот самолет имеет около 7,5 тонны боевой загрузки, очень много подвесов на крыльях для применения оружия. Причем это оружие может быть как воздух-воздух, так и воздух-земля. F-16 накрывает очень большие площади, когда применяется в качестве штурмовика для поддержки наступающих войск.

Военный эксперт "Центра Разумкова" Алексей Мельник говорит, что на поле боя американские самолеты дадут таким же эффектом, как летом 2022 года дали артиллерийские системы Himars, хотя самолеты могут действовать на гораздо большей территории.

“F-16 – это многофункциональный самолет. он может выполнять как задачу воздушного боя, так и атаки по наземным целям. Пока неизвестно, какие именно модификации будут у тех самолетов, которые мы получим, но в зависимости от модификации для этих самолетов приоритетными будут те или иные задачи. Я думаю, что в любом случае те модели, которые нам поступят, будут достаточно универсальными”, - говорит Мельник.

Он отмечает, что наличие F-16 позволит ВСУ достаточно оперативно реагировать на угрозы по всей линии фронта, а это протяженность более тысячи километров. Кроме того, западные ракеты, которые мы получаем от наших союзников, являются для F-16 штатным вооружением, тогда как МиГ-29 нужно дорабатывать для использования этих ракет. Так что наличие западных самолетов позволит украинской авиации действовать эффективнее.

Единственным существенным ограничением для применения F-16 является запрет применять эти самолеты над российской территорией. Хотя, если бы этого ограничения не было, украинская авиация с помощью американских самолетов могла бы достаточно эффективно противодействовать ракетным атакам россиян. Российские военные запускают ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов Миг-31, которые стартуют с российского аэродрома в Энгельсе, приближаются к украинской границе и запускают ракеты в мирные украинские города.

По мнению Мельника, противодействовать таким атакам будет довольно проблематично, поскольку наибольшая дальность ракеты воздуха-воздуха составляет 100-120 км, а носители "Кинжалов" вряд ли будут подходить на такую территорию к украинской границе.

А Жданов считает, что бороться с носителями "Кинжалов" МиГ-31 вполне реально, при условии, что будет принято политическое решение, которое позволит применять западное оружие на территории России.

Сколько самолетов нам нужно, и сколько мы их получим?

По мнению Жданова, для обеспечения преимущества в воздухе ВСУ нужно 100-120 самолетов. Эксперт считает, что в перспективе мы можем ожидать именно такое количество.

“Если Нидерланды приостановили продажу около 40 самолетов, а это уже будем говорить партия для передачи Украины, то что будет, если к этому приложатся другие страны, имеющие эти самолеты на вооружении. Сначала речь шла о двух эскадрильях, а это около 24 самолетов. Президент говорил о 40-50 самолетах. Опять же нужно принимать во внимание, сколько стран будут готовить пилотов на F-16. К США, Британии, Нидерландам, Франции, Польше, Бельгии и Дании присоединилась и Канада. Они ведь не будут готовить по 2-3 пилота каждый? Речь, вероятно, идет о подготовке 10-15 пилотов в каждой стране. Поэтому в перспективе следует ожидать около сотни самолетов”, – говорит Жданов.

Эксперт говорит, что поставка первых самолетов была анонсирована на сентябрь. Однако он не исключает, что увидеть F-16 в украинском небе можно будет раньше.

Присоединившиеся к авиационной коалиции страны

“У меня такое мнение, что мы сможем увидеть эти самолеты в украинском небе над колоннами наших наступающих войск. Это будет довольно неожиданно, но мы видим, что процессы проходят достаточно быстро. Сначала речь шла о том, что обучение пилотов начнется через 11 месяцев, затем через 2-3 недели, а недавно Боррель заявил, что учения уже проходят”, - говорит Жданов.

Мельник также считает цифру в 100 самолетов довольно реалистичной, однако отмечает, что поставка такого количества самолетов займет длительное время.

“Надо исходить из того, что эти самолеты будут действовать в подразделениях. Поэтому количество самолетов будет зависеть от того, сколько самолетов содержится в эскадрилье. На первом этапе могут быть сформированы две эскадрильи: одна из них будет ориентирована на воздушные цели, другая – на наземные. Это определит и подходящую модификацию самолетов, а также особенности подготовки пилотов. Потому что за короткое время освоить все функции самолета невозможно. Сколько нам нужно? Очевидно, чем больше, тем лучше. Но это будет зависеть от способности нашей системы "переварить" эти самолеты. Речь идет обо всем комплексе, начиная от летчиков, управляющих самолетами, завершая аэродромной сетью, способностью украинской логистики обеспечить эксплуатацию определенного количества самолетов. Сотня самолетов выглядит реалистичной цифрой, но это будет не сиюминутно, а поставка такого количества самолетов займет длительное время”, - говорит Мельник.

Пилоты, аэродромы и инженеры

Жданов считает, что украинским пилотам, привыкшим летать на советских самолетах, переучиться летать на F-16 будет не сложно, поскольку речь идет только о переквалификации, но не обучении с нуля. Эксперт также отмечает, что в Украине достаточно опытных пилотов, чтобы освоить американские самолеты и сформировать боеспособные подразделения.

“У нас сегодня 2-3 пилота на один самолет. Западные источники утверждают, что у нас около сотни самолетов, так что можно сказать, что 300 пилотов у нас есть”, - говорит Жданов.

По мнению Мельника, подготовить большое количество пилотов сразу будет довольно проблематично. Эксперт говорит, что за штурвалом F-16 должны сидеть опытные пилоты, налетавшие от 300 до 500 часов, этот уровень натренированности позволит им достаточно быстро переучиться другим типам самолетов. Сейчас такие специалисты выполняют задачи на МиГ-29 или Су-27.

“Сколько времени нужно для переквалификации? После всех звучавших заявлений с прагматической точки зрения можно сказать, что 4-6 месяцев это тот срок, когда летчик достигает уровня, что позволит ему максимально эффективно выполнять задачи и затем постепенно совершенствовать свои навыки”, - говорит Мельник.

Эксперт отмечает, что в принципе украинская аэродромная сеть вполне может использоваться для обслуживания F-16, а авиационный газ. которым заправляют американские самолеты мало чем отличается от того, каким заправляются советские.

“Авиационный керосин, которым заправляются украинские самолеты, отвечает тем же стандартам. В авиации даже в самые трудные времена были достаточно жесткие требования и контроль качества авиационного топлива. Что касается аэродромной сети, американский самолет действительно он более чувствителен к качеству взлетной полосы, чем Су-27 и МиГ-29. Но у нас взлетно-посадочные полосы готовятся, чтобы на них не было посторонних предметов. Конечно, россияне будут пытаться атаковать эти аэродромы. Но они и сейчас охотятся на наши самолеты, поэтому принципиально ничего не изменится”, - говорит Мельник.

Жданов отмечает, что на время боевых действий наши западные союзники помогают нам финансированием армии, а также берут на себя содержание и обеспечение тех видов оружия, которые нам сейчас поставляются. Поэтому не исключено, что на время войны обеспечение F-16 будет тоже происходить на средства союзников. Эксперт также считает, что после вполне вероятным может стать сценарий, при котором украинские предприятия будут изготавливать комплектующие для американских самолетов, что в свою очередь позволит создать рабочие места в стране.

F-16 в украинском небе, а что дальше?

Политолог Владимир Фесенко говорит, что даже предоставляя нам самолеты F-16, наши союзники не отказались от своей осторожной тактики с которой нам предоставляли другие виды вооружения.

“Иллюзий здесь строить не стоит. У нас, к сожалению, всегда формируются завышенные ожидания, но история с самолетами будет примерно такая же, как была с танками: сейчас есть политическое решение, потом начнется обучение пилотов, а осенью мы получим несколько десятков самолетов”, - говорит Фесенко.

При этом он отмечает, что решение предоставить Украине американские самолеты является еще и четким сигналом Москве, что в случае эскалации конфликта Запад продолжит предоставлять Украине современное оружие, чтобы оно могло дать отпор и отвоевывать оккупированные территории. Кроме того, предоставление самолетов это еще одна победа украинской наступательной дипломатии.

Мы подталкиваем наших партнеров к этим решениям, мы подталкиваем их к тому, чтобы они преодолевали одно табу за другим. Сначала было табу вообще на тяжелое оружие, его преодолели год назад, потом преодолели табу на ПВО, потом на танки сейчас на самолеты. Следующее – дальнобойное оружие. Уже первый прорыв есть решение Великобритании передать нам ракеты класса “воздух-земля” Storm Shadow ”, - говорит эксперт.

Фесенко говорит, что в ограничении применения американских самолетов исключительно на украинской территории нет ничего удивительного. Такое же условие было и при предоставлении Himars и является продолжением стратегии Белого дома по медленному истощению России в войне и преследует две цели: помочь Украине и предотвратить эскалацию конфликта и вовлечение в войну блока НАТО.

Автором этой стратегии считают помощника Байдена по вопросам безопасности Джейка Салливана. Она состоит в том, чтобы россияне постепенно привыкли к тому, что они проиграют в этой войне. Чтобы избежать ситуации, когда Крым и Донбасс быстро увольняют, а Путин, нервничая, дает приказ применить ядерное оружие”, - говорит Фесенко.

При этом он отмечает, что важным фактором, подтолкнувшим США предоставить Украине самолеты, является приближение президентских выборов. В Белом доме сейчас понимают, что на Украинском направлении нужно действовать более решительно, а затягивание войны сработает не в пользу президента Байдена.

“С высокой вероятностью уже в конце этого года начнутся активные консультации по поиску мирного урегулирования. Все зависит от военной ситуации, которая сложится на конец года, а также от ситуации в России и готовности россиян к поиску реального мира, поскольку на мир на их условиях не согласится Украина. Конечно, у россиян есть стратегия затягивать войну до президентских выборов в США, но они уже не смогут вести полномасштабную интенсивную войну, потому что они достаточно истощены. Потому россияне будут вынуждены воевать на отдельных участках фронта и путем периодических ракетных атак территории Украины”, - говорит эксперт.

Политолог говорит, что в текущих условиях для украинских дипломатов крайне важно преодолеть очередное табу на поставки дальнобойного оружия и снять запрет на применение этого оружия по целям в России.

“Для активной защиты мало одних систем ПВО. Надо атаковать военные аэродромы и военные базы, с которых россияне наносят удары по украинской территории. Я думаю, если война продолжится через некоторое время, этот вопрос также будет решаться. Важно понимать, что русские тоже боятся прямой войны с Западом. И все понимают, что риск ядерной войны это самоубийство”, - говорит Фесенко.