Предметы роскоши для россиян и теневые схемы: почему санкционную политику против РФ нужно усиливать

Российская элита все еще имеет возможность покупать премиальные бренды и путешествовать по Европе, в том числе те, кто поддерживает режим Путина. При этом более тысячи международных компаний продолжают работать в РФ и платят налоги, которые, вероятно, направляются на финансирование войны в Украине. Почему санкционная политика в отношении РФ неэффективна и ее нужно усиливать, в частности против тех, кто помогает стране-агрессору обходить ограничения, читайте в материале.

После того, как в марте 2022 года Президент США Джо Байден объявил о санкциях против российских нефти и газа, а союзники в ЕС отключили Россию от SWIFT все ожидали, что из-за этого экономика России вскоре рухнет. Однако этого не произошло. В первые месяцы войны санкции пошатнули только положение российской элиты.

В течение года масштабной вооруженной агрессии против Украины под давлением санкций Кремлю удалось удержать российскую экономику. В целом, по данным российского госстата, ВВП государства-агрессора просел лишь на 2,1% после роста на 5,6% в 2021-м, что значительно меньше показателей, которые прогнозировали в начале полномасштабной войны.

В целом то, что российская экономика за год не обвалилась, а элита пока еще находится в зоне комфорта, можно объяснить высокими ценами на нефть, газ и высокими объемами экспорта российских углеводородов в том числе в страны ЕС. Наиболее разрушительные для российской экономики санкции (эмбарго на нефть и нефтепродукты в ЕС, а также ценовые ограничения на эти товары) хотя и готовились еще с весны 2022 года, но вступили в силу только в декабре 2022 и феврале 2023 года. Эти санкции уже дали определенный эффект, но оценивать их влияние на российскую экономику в целом пока еще рано.

В то же время в апреле этого года российский Минфин отчитался, что дефицит российского бюджета за четыре месяца превысил план в течение всего года. По обновленной оценке Минфина, дефицит бюджета России увеличился в первые четыре месяца этого года и составил 3,42 трлн рублей ($45,4 млрд.), что превышает годовой план в 2,9 трлн. Расходы подскочили на 26%, поскольку они резко выросли на фоне войны в Украине, а доходы от нефти и газа упали на 52% под давлением санкций и других ограничений.

В России все еще есть предметы роскоши

То, что российская экономика удержалась на плаву за первый год полномасштабной войны, это дало возможность высшей российской элите и приближенным к ним не выходить из зоны комфорта и позволило сохранить потребление предметов роскоши премиальных брендов.

В отличие от креативного класса, массово иммигрировавшего в Казахстан, Грузию или Дубай, приближенная к власти российская элита в результате выхода международных компаний получила дополнительные возможности к обогащению.

Выход из России западных компаний, начавшийся еще в первые месяцы полномасштабной войны и продолжается по сей день, с одной стороны однозначно негативным для российской экономики поскольку лишает страну инвестиций, новых технологий, а также доступа потребителей к качественным товарам. С другой стороны, многие из приближенных к режиму россиян воспринимают выход иностранных компаний как аналог приватизации, которая происходила в 90-е, когда за относительно небольшие деньги, благодаря связям, можно было получить в собственность целые заводы.

Для примера: сеть ресторанов быстрого питания McDonald's за символическую плату выкупил приближенный к правящей партии "Единая Россия" Александр Говоров, построивший свой капитал на добыче угля и нефти в Западной Сибири. А его сын - местный депутат-единоросс не отказывается от поддержки полномасштабного вторжения в Украину.

Заводы компании Ikea выкупили две российские компании "Лузалес" и "Слотекс". Сумма сделки официально не разглашается, но СМИ пишут, что она также не является рыночной. Компания Renault, владевшая 67,69% акций российского "АвтоВаза" передала свою долю акций российским властям за символическую плату.

Указанные выше кейсы могут объяснить, почему большинство международных компаний до сих пор занимают выжидательную позицию и не собираются полностью сворачивать свой бизнес в РФ.

По данным Киевской школы Экономики (KSE) по состоянию на начало апреля 2023 года только 18,2% иностранных компаний, имевших открытые локальные компании и получавших выручку в России, полностью свернули деятельность и окончательно покинули рынок РФ . Еще 27,4% выжидают и 23,7% компаний с иностранными инвестициями продолжают работать на рынке агрессора без ограничений. Только 30,7% объявили о планах свернуть деятельность и выйти из РФ в ближайшее время.

Бизнесу, ориентированному на прибыль, сложно принять решение о добровольном списании активов стране-агрессору. При этом правительство РФ продолжает препятствовать выходу международных компаний с рынка, полагают аналитики KSE. В марте 2023 года власти в очередной раз скорректировали требования. Так, теперь компании должны направить в бюджет не менее 5% от рыночной стоимости бизнеса, если дисконт при продаже составляет менее 90%, и не менее 10% от рыночной стоимости, если дисконт превышает 90%.

А те компании, которые уже приняли решение о выходе из России, беспокоятся о важности института репутации международных брендов и не хотят быть спонсором войны против Украины.

Кто из иностранного бизнеса является спонсором государства-террориста

Даже во время Второй мировой войны некоторые крупные американские бренды продолжали работать в нацистской Германии, несмотря на эмбарго, установленное правительством США. В современном мире, несмотря на осуждение действий России по отношению к Украине и признанию некоторых стран РФ – спонсором терроризма, сотни иностранных компаний продолжают вести свою бизнес-деятельность и платить налоги.

Аналитики KSE идентифицировали около 3185 компаний, организаций и их брендов из 87 стран и 57 отраслей. По состоянию на конец марта 2023 года из российского рынка вышли компании только из 34 стран и 35 отраслей, показав реакцию на военную агрессию РФ против Украины. Больше всего компаний имели штаб-квартиры в США, Финляндии, Германии и Великобритании и работали в индустриях "Еда и напитки", "Автомобилестроение", "Потребительские товары и одежда" и "Энергетика, нефть и газ".

Всего 233 компании, которые уже полностью вышли из РФ, имели не менее 395,4 тыс человек персонала, $55,4 млрд годового дохода, $40,1 млрд капитала и $49,2 млрд активов.

Компании, объявившие о полном выходе из России , имели 269,3 тыс персонала, $49,8 млрд годового дохода, $19,6 млрд капитала и $20,7 млрд активов. Бизнес, приостановивший свою деятельность на рынке РФ, имел 154,4 тыс персонала, годовой доход в размере $43,6 млрд, $17,4 млрд капитала и $32,2 млрд активов.

Однако есть ряд иностранных компаний, которые продолжают бизнес-деятельность в РФ, уплачивают налоги и снабжают товарами, в том числе премиальными. Так, 1240 (38,9% от общего числа) пока не собираются покидать российский рынок, работая без каких-либо изменений. Еще 509 (16% от общего числа) иностранные бизнесы приостановили новые инвестиции в Россию и продолжают выжидать.

Отметим, что ряд компаний заявляли о том, что не будут выходить с рынка РФ из-за того, что нужно снабжать потребителей товарами первой необходимости. К примеру, PepsiCo объявила, что будет производить в России только товары первой необходимости, в том числе картофельные чипсы, а Unilever, используя те же аргументы, продает в РФ мороженое. Недавно компания отчитывалась, что в 2022 году чистая прибыль увеличилась почти вдвое.

Кто остается на рынке РФ и выжидает (данные KSE по объему доходов в 2022 году):

Philip Morris - $7,888 млрд;

Japan Tobacco International - $7,358 млрд;

PepsiCo - $4,663 млрд;

Auchan - $3,463 млрд;

Metro AG - $3,405 млрд;

Danone - $3,002 млрд;

Mars - $2,646 млрд;

Procter & Gamble - $2,234 млрд;

Chery Automobile - $2,154 млрд;

Cargill - $2,130 млрд.

Среди международного бизнеса, который продолжает инвестировать в экономику России, есть компании премиальных брендов. По данным РБК, Hugo Boss в 2022 году заработал в России 6,27 млрд руб ($79,3 млн). Это делает его лидером среди других премиальных брендов страны.

Среди других люксовых брендов ювелирная транснациональная компания Tiffany заработала 1,16 млрд руб ($14,6 млн ), Christian Dior – 2,04 млрд руб ($25,8 млн), Channel – 4,5 млрд руб ($56,9 млн). Также россияне не отказывают себе в покупке люксового бренда Bvlgary, за прошлый год заработавшего на рынке РФ 1,43 млрд руб ($18,1 млн). В том числе россияне не отказывают себе в покупке элитной одежды, сумок, духов и других предметов итальянского дизайнера Prada. В 2022 году компания заработала 3,2 млрд руб ( $40,5 млн ). И это не весь список компаний, которые продолжают зарабатывать и платить налоги в РФ.

При этом россияне, поддерживающие режим Путина, продолжают путешествовать по Европе. В частности, российская певица и ведущая Ольга Бузова, которая поддерживает действия Путина и осенью прошлого года посещала оккупированный Донецк, беспрепятственно путешествует по городам европейских стран, как Италия, Кипр, Швейцария, Испания.

Жена директора службы внешней разведки РФ Татьяна Нарышкина в конце марта была замечена в Париже Mercedes российского посольства.

Также журналистам "УП" на горнолыжном курорте в Куршавеле удалось найти жену и дочь одного из путинских олигархов - Андрея Бокарева, ранее бывшего одним из владельцев концерна "Калашников". На горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах журналисты также увидели супругу замминистра обороны РФ Тимура Иванова Светлану.

Теневые схемы для обхода санкций

Международная рабочая группа по вопросам российских санкций в своем отчете подчеркивает, что санкции против России оказывают значительное влияние. Согласно выводам экспертов, большинство западных компаний вышли из России, половина российских золотовалютных резервов заморожена, а неизбежная потеря основных европейских рынков сбыта нефти и газа в сочетании с ограничением цен на нефть влияет на экспортные поступления России. Однако для того, чтобы санкции принесли свои плоды, нужно время.

Учитывая текущую политику санкций, ожидается, что к середине 2023 года российская экономика будет находиться в шатком состоянии, поскольку они ограничивают импорт технологий, от которых Россия имеет критическую зависимость, а также ограничивают экспортные поступления и способность России финансировать свой бюджет и войну.

"Однако достижение такого результата, когда санкции существенно ограничивают действия России, зависит от обеспечения широкого их соблюдения. Если Россия сможет найти способы обойти санкции, то их влияние уменьшится, что приведет к затягиванию конфликта. Кроме того, законопослушные компании и страны, соблюдающие санкции, испытывают негативное влияние по сравнению с нарушителями санкций. Это несправедливо и может взорвать доверие к санкциям и их эффективность, а также их поддержку”, - говорится в отчете.

Россия обходит некоторые санкционные ограничения с помощью других стран. Так, по данным Bild, ссылающегося на Федеральное статистическое ведомство, экспорт из Германии в Казахстан, Армению, Грузию, Таджикистан, Беларусь, Кыргызстан существенно вырос после начала войны в Украине и введения санкций против РФ . Власти Германии считают, что, вероятно, речь идет о параллельном импорте в обход санкций.

По подсчетам Восточного комитета немецкой экономики, за прошлый год вырос экспорт из Германии: автомобилей и автозапчастей (в Казахстан – на 507%, в Армению – на 761%), химической продукции (в Казахстан – на 129%, в Армению – на 110%), электрооборудования (в Узбекистан – на 105%, в Армению – на 344%), металлопродукции (в Казахстан – на 137%) и одежды (в Казахстан – на 88%).

В целом экспорт из Германии в Казахстан, Армению и Грузию удвоился, а поставки в Таджикистан выросли на 150%, в Беларусь – на 77%, в Кыргызстан – на 994%.

В апреле "Коммерсантъ" писал, что объем параллельного импорта в Россию превысил $20 млрд, но его дальнейший рост под вопросом из-за нехватки складской инфраструктуры в транзитных странах, включая Беларусь, Казахстан, Кыргызстан. Ведь спрос на такие площади со стороны российских логистов и ритейлеров вырос вдвое.

Журналисты FT проанализировали всю торговлю ЕС через год после начала полномасштабной войны в Украине. По данным издания, есть разрыв между статистическими данными торговли ЕС и Казахстана на сумму $2,9 млрд. Рост казахского импорта достаточно велик, чтобы компенсировать 40% дефицита торговли России.

В оккупированном Луганске в магазинах можно найти напитки польского происхождения. Вероятно, напитки были завезены в РФ теневым путем, а затем в оккупированную Луганщину. Фото: Delo.ua

США следят за попытками России уклониться от санкций из-за стран Центральной Азии, заявил Блинкен во время визита в Казахстан, отметив обеспокоенность тем, что Россия получает микрочипы и другие технологии за счет импорта от своих стран-соседей.

Практика параллельного импорта это не ново для мира. Другие подсакционные страны также используют ее. Иран уже 40 лет живет под санкциями с помощью теневых схем, продолжает экспортировать нефть по низким ценам и импортировать иностранные товары в свою страну. Однако население Ирана находится за чертой бедности, поэтому не все местные жители могут позволить себе покупать эти товары.

Стратегия ужесточения санкций против РФ

По оценкам KSE, годовой дефицит бюджета РФ вырастет в 3-4 раза по сравнению с прошлым годом, а Фонд национального благосостояния будет исчерпан до конца 2023 года. KSE Institute ожидает, что в 2023 году Российская Федерация столкнется с серьезными финансовыми проблемами и призывает союзников Украины усилить санкции против агрессора.

Международная рабочая группа по вопросам российских санкций в своем отчете подчеркивает, что нужно повышать эффективность санкционного давления. Эксперты предлагают, в частности, усиление санкций на финансовый и военный секторы, энергетику и торговлю.

Эксперты отмечают, что эффективность санкций зависит от эффективного противодействия попыткам обхода санкций и обеспечения их соблюдения. Для борьбы с попытками обхода санкций предлагается два направления действий: немедленные меры принудительного исполнения в сочетании с усилением системы санкций, представляющих реальную угрозу разоблачения, и предстоящие меры принудительного исполнения.

В частности, 11-й пакет санкций ЕС против России имеет целью закрыть лазейки и бороться с обходом и может быть нацелен на компании и страны, которые помогают России приобрести товары, находящиеся под санкциями.