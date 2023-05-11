25 мировых компаний НАПК внесло в список спонсоров войны

С начала полномасштабного вторжения России Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло 25 ведущих компаний мира в перечень международных спонсоров войны. Об этом НАПК сообщило в Telegram.

В список вошли компании разного направления - от производителей женской косметики и пищевых продуктов до банков и нефтеперевозчиков.

Этот бизнес продолжает работать в России, платить налоги, финансируя убийства украинцев.

"Кроме налогов, поступающих в бюджет России, за которые затем, в том числе, удерживается российская армия, согласно российскому законодательству, такие корпорации вынуждены содействовать призыву работников в армию и быть привлеченными ресурсами к мобилизационным мерам", - пояснили в НАПК.

Также такими компаниями руководят российские менеджеры, публично поддерживающие войну.

Действия НАПК направлены на то, чтобы компаниям было не выгодно репутационно сотрудничать с агрессором и они закрыли свой бизнес в России.

Все внесенные в список спонсоров войны компании попадают в базу данных World-Check, которая осуществляет учет лиц и организаций с повышенным риском и используется во всем мире для выявления и управления рисками. Этой базой данных пользуются международные инвесторы и другие компании.

“Когда НАПК вносит компанию в список, она автоматически отображается в базе данных красным цветом. Таким образом, тот, кто хочет сотрудничать с такой компанией, видит, что это очень рискованно репутационно и финансово”, - добавили в НАПК.

В Агентстве призвали украинцев и международных партнеров маркировать российские товары в магазинах по всему миру, а также посылать информацию о продаже российских подсанкционных товаров в Украине на [email protected] .

В мае Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны. Решение принято из-за позиции руководства банка продолжать деятельность в России и признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

OTP входит в число 50 крупнейших банков России, а по ряду направлений входит в лидеры рынка.

Ранее НАПК внесло ведущую компанию по снабжению судового топлива, ирландскую Peninsula Petroleum Limited .

Отметим, во второй половине апреля более 20 международных компаний окончательно покинули российский рынок .

В то же время 38,9% все еще остаются работать в стране-агрессоре, 16,0% выжидают и только 7,3% осуществили полный выход.

По информации KSE Institute, около 37,8% компаний уже заявили о выходе с рынка России или приостановили свою деятельность.