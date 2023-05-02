Рестораны быстрого питания, немецкие автомобили, видеоигры – какие крупные компании вышли из РФ в апреле

Во второй половине апреля более 20 международных компаний окончательно покинули российский рынок. Таковы данные нового мониторинга KSE Institute в рамках проекта "Самосанкции".

Среди недавно ушедших из России компаний - Mercedes-Benz, Henkel, KFC, TE Connectivity, TechnipFMC, Telko, Viessmann.

Также в России больше не работают AFRY, ALD Automotive, Ansell, CNH Industrial, Electronic Arts, Emerson Electric, European Property Holdings (EPH), HASSLACHER Holding, Kone (идентифицировано с опозданием, вышли в 2022 году), Metso Outotec, Orica, SATO Корпорация, TE Connectivity.

KSE Institute

По информации KSE Institute, около 37,8% компаний уже заявили о выходе с рынка России или приостановили свою деятельность. В то же время 38,9% все еще остаются работать в стране-агрессоре, 16,0% выжидают и только 7,3% осуществили полный выход.

“Если с начала российского вторжения в Украину процент компаний, сворачивающих операции в РФ, резко возрастал до середины апреля 2022 г., то в течение последних 8 месяцев соотношение уходящих или остающихся практически не меняется, хотя мы все еще видим периодический рост доли тех компаний, которые остаются на рынке РФ», – говорится в мониторинге.

По состоянию на конец апреля 2023 г. компании из 35 стран и 36 отраслей уже вышли.

233 компании, которые уже полностью вышли из РФ, имели не менее 395,4 тыс человек персонала, $55,4 млрд годового дохода, $40,1 млрд капитала и $49,2 млрд активов.

Как мы сообщали ранее, немецкий химико-промышленный гигант Henkel AG, занимающийся производством моющих средств, косметики и средств для гигиены, подписал соглашение о продаже своего бизнеса в России.

Также появилась информация, что южнокорейская компания, специализирующаяся на производстве автомобилей, Hyundai Motor Co планирует покинуть российский рынок и продать свои производственные предприятия.