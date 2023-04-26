Mercedes-Benz выпустит последнюю модель авто с двигателем внутреннего сгорания

Компания Mercedes-Benz представила свою последнюю новую модель поколения E-Class с двигателем внутреннего сгорания. Автомобиль будет производиться в Германии и Китае и поступит в продажу в Европе в третий квартал этого года.

Последующие модели E-Class будут построены на новой платформе, адаптированной для автомобилей с аккумуляторным питанием, хотя это поколение уже будет доступно как гибрид, пишет Reuters.

Он поступит в продажу в США до конца года и в Китае в начале 2024 года.

Автомобиль будет оснащен информационно развлекательным гиперэкраном в передней части автомобиля, развлекательной системой для задних сидений и проекцией звезды "Мерседес" в стоп-фонарях, с опциями развлечений, адаптированными для аудитории на рынках от Европы до Южной Кореи и Китая.

Mercedes-Benz нацелен на глобальные продажи исключительно электрических аккумуляторов до 2030 года, но отказался от этой амбиции, добавив, что будет стремиться делать это только там, где рынки позволяют.

Еще в июле 2021 года компания заявила, что сокращает инвестиции в двигатели внутреннего сгорания и гибридные технологии на 80% в период с 2019 по 2026 годы и инвестирует 40 миллиардов евро (44 миллиарда долларов) в электрификацию с 2022 по 2030 год.

Кроме Mercedes другие производители автомобилей тоже начали озвучивать переход на гибриды. В частности, Volkswagen объявил, что Golf 8 станет последней версией автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.

BMW оставил свои варианты открытыми, не указывая даты выхода из двигателей внутреннего сгорания. С 2024 года он прекратит производство двигателей внутреннего сгорания в Германии, но все равно будет производить автомобили с импортируемыми из других стран двигателями.

В начале месяца Mercedes-Benz сообщила об умеренном росте продаж в первом квартале 2023 года благодаря электромобилям и автомобилям премиум-класса.