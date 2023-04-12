Mercedes заявила о росте продаж: помогли электрокары и премиум-автомобили

Mercedes-Benz Group сообщила об умеренном росте продаж в первом квартале 2023 года благодаря электромобилям и авто премиум-класса. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что квартальные продажи компании по всему миру увеличились на 3% – до 503 500 автомобилей. При этом самый большой рост зафиксирован в Европе – 8%.

За пределами Европы, Азии и Северной Америки Mercedes наблюдала падение продаж.

В первом квартале 2023 года электромобили были главным драйвером роста для Mercedes, ведь продажи этих авто почти удвоились до 51 600 единиц. В то же время солидный рост на 18% показал топовый сегмент фирмы, включающий такие модели, как AMG, Maybach и G-класс.

Между тем, продажи в подразделении Mercedes-Benz Vans выросли на 12% в квартале, достигнув 98 900 единиц – это лучший результат компании за первый квартал.

Напомним, Mercedes – не единственная компания, которая в последнее время сообщила о росте продаж. В частности, Toyota недавно отчиталась, что ее глобальные продажи в феврале 2023 достигли рекорда как для последнего месяца зимы.

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