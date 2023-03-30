Toyota установила новый рекорд по продажам

Представители крупнейшего японского концерна Toyota заявили о том, что глобальные продажи достигли рекорда за февраль месяц 2023 года – сообщило международное агентство Reuters. Автопроизводителю удалось решить проблему с нехваткой чипов, что позволило выпустить и продать максимальное для концерна количество автомобилей.

В феврале 2023 года дилеры в мире реализовали 773,2 тысячи автомобилей Toyota, или на 10,3% больше, чем годом ранее. Более того, продажа оказалась рекордной для последнего месяца зимы за всю историю автопроизводителя. В то же время производство выросло на 2% до 755 тысяч автомобилей. Суммарно же, Toyota и ее дочерние компании Daihatsu и Hino реализовали в феврале 856,3 тысяч автомобилей или на 10,5% больше, чем в феврале 2022 года.

На фоне ослабления дефицита полупроводников выросли продажи Toyota и Японии. В феврале дилеры реализовали в 1,5 раза больше автомобилей (53,2%), чем годом ранее. За месяц продали 155,8 тысячи машин.

Но в Toyoya отметили, что недостаток запчастей продолжает оставаться проблемой. Во время пандемии концерна удалось добиться лучших результатов, чем большинству производителей автомобилей, однако, несмотря на это, в 2022 году концерн неоднократно сокращал месячные показатели производства.

В прошлом году Toyota вместе с подразделениями Daihatsu и Hino третий год подряд заняли первое место по продаже автомобилей в мире, реализовав 10,48 млн машин. Отметим, что Toyota продавала самое большое количество автомобилей третий год подряд.

В феврале 2023 года Toyota возглавила рейтинг ТОП-5 автомобилей, которые покупали украинцы.

За месяц – 351 регистрация. Это на 50% меньше, чем в прошлом году. Второй по количеству полученных номеров была марка Volkswagen – 255 автомобилей (-9%). В то же время BMW прибавила 65% в февральских продажах и закончила месяц на отметке 221 авто, ворвавшись в тройку лидеров. Четвертый результат продемонстрировали сразу две марки – Mercedes-Benz и Hyundai, по 211 автомобилей в каждой. Но если корейская марка потеряла от прошлогоднего показателя 38%, то Mercedes-Benz увеличил продажи на 17%.

Напомним, что за весь 2022 год в Украину было импортировано 412,9 тысячи легковых авто, общая таможенная стоимость которых составила почти $3 млрд. По отношению к предыдущему году количество ввозимых машин уменьшилось на 38%, а их таможенная стоимость на треть. Доля новых автомобилей в импорте в 2022 году составила 10%. Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей в Украину стала Германия. За год из этой страны было ввезено более 142,5 тысяч авто на сумму $729,3 млн.