Toyota побила новий рекорд з продажів

Представники найбільшого японського концерну Toyota заявили про те, що глобальні продажі досягли рекорду за лютий місяць 2023 року - повідомило міжнародне агентство Reuters. Автовиробнику вдалося вирішити проблему з нестачею чіпів, що дозволило випустити та продати максимальну для концерну кількість автомобілів.

У лютому 2023 року дилери у світі реалізували 773,2 тисяч автомобілів Toyota, або на 10,3% більше, ніж роком раніше. Більше того, продаж виявився рекордним для останнього місяця зими за всю історію автовиробника. Водночас виробництво зросло на 2% до 755 тисяч автомобілів. Сумарно ж, Toyota та її дочірні компанії Daihatsu та Hino реалізували у лютому 856,3 тисячі автомобілів або на 10,5% більше, ніж у лютому 2022 року.

На фоні ослаблення дефіциту напівпровідників зросли продажі Toyota і Японії. У лютому дилери реалізували в 1,5 рази більше автомобілів (53,2%), ніж роком раніше. За місяць продали 155,8 тисяч машин.

Втім у Toyoya зазначили, що нестача запчастин продовжує залишатися проблемою. Під час пандемії концерну вдалося досягти кращих результатів, ніж більшості виробників автомобілів, втім, але попри це, у 2022 році концерн неодноразово скорочував місячні показники виробництва.

Торік Toyota разом із підрозділами Daihatsu та Hino третій рік поспіль посіли перше місце з продажу автомобілів у світі, реалізувавши 10,48 млн машин. Зазначимо, що Toyota продавала найбільшу кількість автомобілів третій рік поспіль.

У лютому 2023 року Toyota очолила рейтинг ТОП-5 авто, які купували українці.

За місяць - 351 реєстрація. Це на 50% менше, ніж торік. Другою за кількістю отриманих номерів була марка Volkswagen – 255 авто (-9%). Водночас BMW додала 65% у лютневих продажах та закінчила місяць на відмітці 221 авто, увірвавшись в трійку лідерів. Четвертий результат продемонстрували одразу дві марки - Mercedes-Benz та Hyundai, по 211 авто у кожній. Але, якщо корейська марка втратила від минулорічного показника 38%, то Mercedes-Benz збільшив продажі на 17%.

Нагадаємо, що за весь 2022 рік в Україну було імпортовано 412,9 тисяч легкових авто, загальна митна вартість яких склала майже $3 млрд. Відносно попереднього року кількість ввезених машин зменшилась на 38%, а їх митна вартість на третину. Частка нових автомобілів в імпорті 2022 року становила 10%. Найбільшим постачальником легковиків в Україну стала Німеччина. За рік з цієї країни було ввезено понад 142,5 тисячі авто на суму $729,3 млн.