З яких країн завезли найбільшу кількість легкових авто в Україну

За весь 2022 рік в Україну було імпортовано 412,9 тисяч легкових авто, загальна митна вартість яких склала майже $3 млрд

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Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що відносно попереднього року кількість ввезених машин зменшилась на 38%, а їх митна вартість на третину.

Частка нових автомобілів в імпорті 2022 року становила 10%.

Найбільшим постачальником легковиків в Україну стала Німеччина. За рік з цієї країни було ввезено понад 142,5 тисячі авто на суму $729,3 млн.

На другому місці опинилася Франція, звідки завезли 41,1 тисячу автівок ($131,5 млн).

Третьою за кількістю була Японія – 34 тисячі авто. Однак митна вартість японського імпорту становила майже $377 млн.

Четвертий результат у США – 33,9 тисячі авто на $468 млн.

Замикає лідерську п’ятірку Польща, з результатом 26 тисяч легкових авто ($172 млн).

Зазначимо, у січні 2023 року в Україні було зареєстровано близько трьох тисяч нових легкових автомобілів, що на 23% менше, ніж попереднього місяця.

Найбільшою популярністю серед українців користувалися автомобілі Toyota, яких в січні було придбано 585 одиниць.