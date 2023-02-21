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З яких країн завезли найбільшу кількість легкових авто в Україну
За весь 2022 рік в Україну було імпортовано 412,9 тисяч легкових авто, загальна митна вартість яких склала майже $3 млрд
Про це повідомляє Укравтопром.
Зазначається, що відносно попереднього року кількість ввезених машин зменшилась на 38%, а їх митна вартість на третину.
Частка нових автомобілів в імпорті 2022 року становила 10%.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Найбільшим постачальником легковиків в Україну стала Німеччина. За рік з цієї країни було ввезено понад 142,5 тисячі авто на суму $729,3 млн.
На другому місці опинилася Франція, звідки завезли 41,1 тисячу автівок ($131,5 млн).
Третьою за кількістю була Японія – 34 тисячі авто. Однак митна вартість японського імпорту становила майже $377 млн.
Четвертий результат у США – 33,9 тисячі авто на $468 млн.
Замикає лідерську п’ятірку Польща, з результатом 26 тисяч легкових авто ($172 млн).
Зазначимо, у січні 2023 року в Україні було зареєстровано близько трьох тисяч нових легкових автомобілів, що на 23% менше, ніж попереднього місяця.
Найбільшою популярністю серед українців користувалися автомобілі Toyota, яких в січні було придбано 585 одиниць.