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Авто
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Из каких стран завезли наибольшее количество легковых автомобилей в Украину

Из каких стран завезли наибольшее количество легковых автомобилей в Украину

За весь 2022 год в Украину было импортировано 412,9 тысячи легковых авто, общая таможенная стоимость которых составила почти $3 млрд.

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Об этом сообщает Укравтопром.

Отмечается, что по сравнению с предыдущим годом количество ввозимых машин уменьшилось на 38%, а их таможенная стоимость на треть.

Доля новых автомобилей в импорте в 2022 году составила 10%.

Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей в Украину стала Германия. За год из этой страны было ввезено более 142,5 тысячи авто на сумму $729,3 млн.

На втором месте оказалась Франция, откуда завезли 41,1 тысячу автомобилей ($131,5 млн).

Третьей по количеству была Япония – 34 тысячи авто. Однако таможенная стоимость японского импорта составила около $377 млн.

Четвертый результат у США – 33,9 тысяч авто на $468 млн.

Замыкает лидерскую пятерку Польша с результатом 26 тысяч легковых авто ($172 млн).

Отметим, в январе 2023 года в Украине было зарегистрировано около трех тысяч новых легковых автомобилей, что на 23% меньше, чем в предыдущем месяце.

Наибольшей популярностью среди украинцев пользовались автомобили Toyota, в январе которых было приобретено 585 единиц.

Автор:
Светлана Манько