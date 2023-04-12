Mercedes заявила про зростання продажів: допомогли електрокари й преміум-автівки

Mercedes-Benz Group повідомила про помірне зростання продажів у першому кварталі 2023 року завдяки електромобілям та автівкам преміум-класу. Про це пише Reuters.

Зазначається, що квартальні продажі компанії в усьому світі збільшилися на 3% – до 503 500 автомобілів. При цьому найбільше зростання зафіксовано в Європі – 8%.

За межами Європи, Азії та Північної Америки Mercedes спостерігала падіння продажів.

У першому кварталі 2023 електромобілі були головним драйвером зростання для Mercedes, адже продажі цих авто майже подвоїлися до 51 600 одиниць. Водночас солідне зростання на 18% показав топовий сегмент фірми, який включає такі моделі, як AMG, Maybach і G-клас.

Тим часом продажі у підрозділі Mercedes-Benz Vans зросли на 12% у кварталі, досягнувши 98 900 одиниць – це найкращий результат компанії за перший квартал.

Нагадаємо, Mercedes – не єдина компанія, яка останнім часом повідомила про зростання продажів. Зокрема, Toyota нещодавно відзвітувала, що її глобальні продажі в лютому 2023 року досягли рекорду як для останнього місяця зими.

Джерело фото: ua.depositphotos.com