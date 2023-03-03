Mercedes побудує в Європі завод з переробки акумуляторів

Автовиробник Mercedes-Benz розпочинає будівництво заводу з переробки екологічно чистих акумуляторів у Куппенгаймі, що на півдні Німеччини. Про це повідомило агентство Reuters.

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Планується, що річна потужність заводу досягатиме 2500 тонн, що сприятиме виробництву понад 50 000 батарейних модулів для нових електричних автомобілів Mercedes-Benz.

У разі успіху пілотного проєкту обсяги виробництва можуть бути збільшені в середньостроковій та довгостроковій перспективі. Здача в експлуатацію першої черги заводу запланована на грудень 2023 року.

Завод працюватиме з нейтральним викидом CO2 за допомогою сонячної та екологічної електроенергії. Його будівництво фінансується в рамках науково-дослідного проекту Федерального міністерства економіки та захисту клімату.

Водночас інші виробники авто, зокрема Volkswagen, обмірковують перенесення виробництва з Німеччини, якщо дефіцит природного газу збережеться. Тим часом Tesla планує побудувати у Мексиці найбільший завод електромобілів у світі.

Джерело фото: ua.depositphotos.com