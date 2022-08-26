Mercedes-Benz продає свій завод у Росії

Німецький автовиробник Mercedes-Benz планує продати свій завод зі збирання автомобілів у Підмосковʼї. Угода перебуває на кінцевій стадії

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Про це пише російський "Комерсант" із посиланням на джерела в автопромі.

Видання зазначає, що мова йде про майданчик у підмосковному Єсипові, що належить компанії "Мерседес-Бенц Мануфекчурінг Рус", де 20% має "Даймлер КамАЗ Рус", решта – у Mercedes-Benz AG.

Джерело в одному з автоконцернів каже, що завод виставлено на продаж. Інший співрозмовник в автопромі підтвердив, що угода на завершальній стадії, а покупцем стане російський дилер, але є певні "проблеми з документами".

Повідомляється, що на завод претендує, зокрема, дилер "Автодом", а в переговорах бере участь Корпорація розвитку Московської області.

Співрозмовник видання в одному з автоконцернів говорить про тендер, у якому беруть участь кілька дилерів. Йдеться про комплексну угоду, в яку також включені права дистрибʼютора марки на російському ринку.

У Mercedes стверджують, що розглядають різні варіанти ведення бізнесу в країні-агресорі РФ.

Як зазначає видання, якщо завод буде продано, то покупець навряд чи зможе використати його для збирання автомобілів Mercedes.

Нагадаємо, що найбільша нафтосервісна компанія світу продає свій бізнес у Росії.