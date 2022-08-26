Mercedes-Benz продает свой завод в России

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz планирует продать свой завод по сборке автомобилей в Подмосковье. Соглашение находится на конечной стадии.

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Об этом пишет российский "Коммерсант" со ссылкой на источники в автопроме.

Издание отмечает, что речь идет о площадке в подмосковном Есипове, принадлежащей компании "Мерседес-Бенц Мануфекчуринг Рус", где 20% имеет "Даймлер КамАЗ Рус", остальные – у Mercedes-Benz AG.

Источник издания в одном из автоконцернов говорит, что завод выставлен на продажу. Другой собеседник в автопроме подтвердил, что сделка на завершающей стадии, а покупателем станет российский дилер, но есть определенные "проблемы с документами".

Сообщается, что на завод претендует в частности дилер "Автодом", а в переговорах принимает участие Корпорация развития Московской области.

Собеседник издания в одном из автоконцернов говорит о тендере, в котором принимают участие несколько дилеров. Речь идет о комплексном соглашении, в которое также включены права дистрибьютора марки на российском рынке.

В Mercedes утверждают, что рассматривают разные варианты ведения бизнеса в стране-агрессоре РФ.

Как отмечает издание, если завод будет продан, то покупатель вряд ли сможет использовать его для сборки автомобилей Mercedes.

Напомним, что самая крупная нефтесервисная компания мира продает свой бизнес в России.