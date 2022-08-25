Один из крупнейших в мире банков уходит из России

Американский банк Citigroup Inc закроет клиентские и коммерческие банковские предприятия в России. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба банка.

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Citigroup Inc в апреле 2021 г. объявил о планах оставить розничный бизнес в рамках широкого выхода из некоторых стран. В марте, после вторжения России в Украину, компания расширила эти планы на местные коммерческие банковские услуги в РФ, но не смогла найти покупателя ни для какого бизнеса.

На сегодняшний день капитал Citigroup Inc в России составил 8,4 миллиарда долларов. С третьего квартала 2022 года Citi закроет 15 филиалов и сократит около 2300 сотрудников.

"Кажется, это хороший шаг. Это потому, что кредитование в России является высоким риском, и страна может испытать серьезный экономический спад из-за экономических санкций", — сказал главный инвестиционный директор IronHold Capital в Нью-Йорке Сиддхарт Сингхай.

Citibank был основан в 1812 году как City Bank of New York, а позже стал First National City Bank of New York. Citibank имеет дочерние банки и представительства в 36 странах мира и входит в десятку крупнейших банков мира по рейтингу британского журнала The Banker.

Как отметил Сингхай, экономика России действительно пострадала от санкций, из-за чего другие компании также уходят с российского рынка. Вторжение российской армии в Украину вернуло экономику РФ на уровень 2018 года. Такого результата россияне добились за первые три месяца после развязки полномасштабной войны. Падение стало самым продолжительным в истории РФ.

Война против Украины также привела к тому, что Россия не смогла выплатить проценты по внешнему долгу впервые с 1918 года. Это означает, что РФ столкнулась с дефолтом по своему суверенному долгу в иностранной валюте.

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