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Сбербанк выходит с рынка Казахстана
Российский Сбербанк, находящийся под западными санкциями, принял решение о выходе из казахстанского рынка, руководствуясь текущей геополитической ситуацией. Активы финучреждения проданы национальному холдингу Казахстана "Байтерек".
Об этом сообщила прессслужба "Байтерека".
Отмечается, что национальный управляющий холдинг "Байтерек" и Сбербанк подписали соглашение купли-продажи всего пакета акций финучреждения.
Сбербанк Казахстана имеет достаточный запас ликвидности, высококачественный кредитный портфель и многие годы является одним из ключевых участников финансового рынка Казахстана.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Принимая решение о приобретении Сбербанка Казахстана, холдинг "Байтерек" оценил его высокую значимость для финансовой системы страны. Современная инфраструктура и технологии, которыми владеет банк, позволят в короткие сроки вернуть банк к полноценной работе и начать финансирование реального сектора экономики Казахстана", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что банк продолжит выполнять свои обязательства перед клиентами. Все условия банковских продуктов для действующих клиентов останутся неизменными.
Соглашение позволит банку возобновить в полном объеме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса.
Отмечается, что команда сотрудников Сбербанка Казахстан продолжит свою работу.
Также сообщается, что стороны планируют закрыть соглашение в ближайшее время.
Отметим, что Евросоюз с 14 июня отключил крупнейший российский банк Сбербанк, а также Россельхозбанк и Московский кредитный банк от межбанковской системы SWIFT в рамках шестого пакета санкций против России за агрессию против Украины.
Напомним, что Национальный банк Украины решил отозвать лицензии и ликвидировать ФИО, а также МР Банк (экс-Сбербанк) еще 25 февраля, на следующий день после начала российского военного вторжения в Украину. Поэтому банки перешли в распоряжение ФГВФЛ, который сейчас пытается продавать их имущество, чтобы рассчитаться с их кредиторами.