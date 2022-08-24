Сбербанк выходит с рынка Казахстана

Российский Сбербанк, находящийся под западными санкциями, принял решение о выходе из казахстанского рынка, руководствуясь текущей геополитической ситуацией. Активы финучреждения проданы национальному холдингу Казахстана "Байтерек".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила прессслужба "Байтерека".

Отмечается, что национальный управляющий холдинг "Байтерек" и Сбербанк подписали соглашение купли-продажи всего пакета акций финучреждения.

Сбербанк Казахстана имеет достаточный запас ликвидности, высококачественный кредитный портфель и многие годы является одним из ключевых участников финансового рынка Казахстана.

"Принимая решение о приобретении Сбербанка Казахстана, холдинг "Байтерек" оценил его высокую значимость для финансовой системы страны. Современная инфраструктура и технологии, которыми владеет банк, позволят в короткие сроки вернуть банк к полноценной работе и начать финансирование реального сектора экономики Казахстана", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что банк продолжит выполнять свои обязательства перед клиентами. Все условия банковских продуктов для действующих клиентов останутся неизменными.

Соглашение позволит банку возобновить в полном объеме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса.

Отмечается, что команда сотрудников Сбербанка Казахстан продолжит свою работу.

Также сообщается, что стороны планируют закрыть соглашение в ближайшее время.

Отметим, что Евросоюз с 14 июня отключил крупнейший российский банк Сбербанк, а также Россельхозбанк и Московский кредитный банк от межбанковской системы SWIFT в рамках шестого пакета санкций против России за агрессию против Украины.

Напомним, что Национальный банк Украины решил отозвать лицензии и ликвидировать ФИО, а также МР Банк (экс-Сбербанк) еще 25 февраля, на следующий день после начала российского военного вторжения в Украину. Поэтому банки перешли в распоряжение ФГВФЛ, который сейчас пытается продавать их имущество, чтобы рассчитаться с их кредиторами.