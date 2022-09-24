Volkswagen може перенести виробництво з Німеччини та Східної Європи через брак газу

Volkswagen, найбільший автовиробник Європи, обмірковує можливість перенесення виробництва автомобілів із Німеччини та Східної Європи, якщо дефіцит природного газу збережеться.

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Про це повідомляє Bloomberg.

У прес-службі найбільшого європейського виробника автомобілів заявили, що такий варіант розглядається у середньостроковій перспективі.

Причина - енергетична криза, пов'язана з різким скороченням постачання газу на тлі геополітичної ситуації, що склалася.

Volkswagen розглядатиме можливість перенесення в тому випадку, якщо дефіцит природного газу не вдасться усунути майбутньої зими.

Йдеться про великі заводи у рідній для бренду Німеччині, а також у Чехії та Словаччині - всі вони перебувають у сильній залежності від надходжень природного ресурсу..

Найбільш привабливі з погляду перенесення виробництва - регіони, близькі до моря. Таким чином, для переносу виробництв у Volkswagen можуть вибрати країни Південно-Західної Європи або прибережні зони Північної Європи. Компанія вже має заводи в Португалії, Іспанії та Бельгії.

Нагадаємо, німецький автовиробник Mercedes-Benz планує продати свій завод зі збирання автомобілів у Підмосковʼї. Угода перебуває на кінцевій стадії