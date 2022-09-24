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Volkswagen може перенести виробництво з Німеччини та Східної Європи через брак газу
Volkswagen, найбільший автовиробник Європи, обмірковує можливість перенесення виробництва автомобілів із Німеччини та Східної Європи, якщо дефіцит природного газу збережеться.
Про це повідомляє Bloomberg.
У прес-службі найбільшого європейського виробника автомобілів заявили, що такий варіант розглядається у середньостроковій перспективі.
Причина - енергетична криза, пов'язана з різким скороченням постачання газу на тлі геополітичної ситуації, що склалася.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Volkswagen розглядатиме можливість перенесення в тому випадку, якщо дефіцит природного газу не вдасться усунути майбутньої зими.
Йдеться про великі заводи у рідній для бренду Німеччині, а також у Чехії та Словаччині - всі вони перебувають у сильній залежності від надходжень природного ресурсу..
Найбільш привабливі з погляду перенесення виробництва - регіони, близькі до моря. Таким чином, для переносу виробництв у Volkswagen можуть вибрати країни Південно-Західної Європи або прибережні зони Північної Європи. Компанія вже має заводи в Португалії, Іспанії та Бельгії.
Нагадаємо, німецький автовиробник Mercedes-Benz планує продати свій завод зі збирання автомобілів у Підмосковʼї. Угода перебуває на кінцевій стадії