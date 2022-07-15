У Європі рекордно знизилися продажі автомобілів

У червні цього року в Європі було зареєстровано найнижчу кількість нових легкових автомобілів з 1996 року, що становило трохи більше 1,06 млн автомобілів, при цьому продажі деяких автовиробників впали майже на 50%.

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Про це свідчать дані Європейської автомобільної асоціації, повідомляє Reuters.

Volkswagen Group стала найбільш постраждалим великим автовиробником із майже на чверть меншими продажами, ніж у червні минулого року.

Корпорація Stellantis (виробляє Fiat, Chrysler, Jeep, Peugeot, Maserati та інші автомобілі) повідомила про падіння на рівні 21,1%.

Продажі автомобілів Volvo впали на 47,9% у червні і на 28,5% у першій половині року, тоді як Jaguar Land Group продемонструвала менше падіння у червні на 13,2%, але за підсумками року падіння склало 34,7% .

Інфляція, проблеми в ланцюжках поставок, зростання випадків захворювання на коронавірус у деяких країнах і постійний брак чіпів — це лише деякі з проблем, з якими стикається автомобільна промисловість у Європі, в якій вже 12 місяців поспіль спостерігається спад.

Великі автовиробники від BMW до Stellantis в останні тижні повідомляли про падіння продажів у всьому світі.

Зазначається, що всі чотири основні ринки Європейського союзу — Іспанія, Італія, Німеччина та Франція — повідомили про зниження реєстрації автомобілів.

Зазначимо, що близько 25% опитаних американцівзаявили, що наступним авто, яке вони куплять, буде електромобіль, оскільки ціни на бензин злетіли до рекордного рівня.