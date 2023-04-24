Tesla будет поставлять автомобили в Северную Америку из Китая

Tesla начала производство в Шанхае версии Model Y, которая в этом году будет продаваться в Канаде, впервые поставляя автомобили в Северную Америку из Китая.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что такой шаг соединит самый крупный и рентабельный завод. Tesla в мире в Шанхае с Северной Америкой, ее крупнейшим рынком сбыта.

Издание отмечает, что Tesla опубликовала на своем сайте сообщение, предлагая новую, более дешевую версию своей Model Y в Канаде, заднеприводный вариант кроссовера в стиле внедорожника.

В настоящее время модель Y является самой продаваемой моделью производителей электромобилей в мире.

Согласно сообщению Tesla, клиенты в Канаде могут получить новую версию Model Y в период с мая по июль.

Кроме того, правительство Канады обнародовало информацию, что новая версия Model Y имеет право на налоговую льготу в размере 5000 канадских долларов при покупке или аренде на четыре года.

Программа стимулирования электромобилей транспортного агентства Канады требует, чтобы базовая модель внедорожника стоила менее 60 000 канадских долларов, чтобы иметь право на субсидию до 5 000 канадских долларов.

Представление более дешевой Model Y для Канады позволило как ей, так и модели Y дальнего радиуса действия Tesla стоимостью 69 900 канадских долларов получить такой стимул.

Завод Tesla в Шанхае начал производство версии Model Y для Канады в начале этого месяца. Согласно плану, планируется производство около 9000 электрокаров в этом квартале.

На прошлой неделе владелец Tesla Илон Маск отметил, что завод Tesla в Шанхае имел "самую низкую структуру затрат" из всех заводов.

Завод Tesla в Шанхае использует литий-железофосфатные (LFP) батареи для версии Model Y, которая производится там для продажи в Китае и для экспорта в Европу и другие рынки.

На своих заводах в Техасе и Калифорнии Tesla выпускает более мощную конфигурацию батареи, известную как 4680.

На сайте Tesla показано, что новая, специально разработанная для Канады версия Model Y имеет запас хода, эквивалентный EPA, 245 миль (394 км) на зарядке. Американская версия начального уровня Model Y, имеющая полный привод, имеет запас хода по рейтингу EPA 279 миль.

Новая модель Y для Канады также дешевле, чем модель начального уровня для США – 44 275 долларов США против текущей цены в 46 990 долларов для США.

В прошлом году компания поставила более 271 000 седанов Model Y и Model 3 со своего завода в Шанхае в Европу и другие рынки, что составляет примерно пятую часть ее глобальных продаж.

Заметим, автопроизводитель Tesla повышает цены в США на электромобили Model S и X премиум-класса, хотя они все еще на 20% ниже, чем в начале после резкого снижения стоимости.