Сотрудники завода Tesla в Шанхае просят Маска не сокращать премии

Рабочие завода Tesla в Шанхае через социальные сети обратились к владельцу Илону Маску после того, как в выходные им сообщили о планах сократить их бонусы за производительность.

Об этом пишет Reuters.

Такая ситуация является редкой вспышкой недовольства на заводе Tesla в Шанхае, ее крупнейшем и продуктивном объекте, рабочих которого Маск похвалил в прошлом году за то, что они обеспечили работу во время двухмесячного карантина в городе из-за COVID-19.

В конце прошлой недели начали появляться сообщения в Twitter с просьбами к миллиардеру, его матери Майе Маск и руководству Tesla.

"Пожалуйста, обратите внимание на несправедливое сокращение зарплат передовых рабочих на фабрике Tesla в Шанхае", — говорится в одном из сообщений, адресованных Илону Маску и азиатскому подразделению Tesla.

Двое рабочих завода, где в Tesla работает около 20 000 человек, сообщили агентству Reuters, что на выходных их руководители заявили о сокращении их квартальных премий, связанных с производительностью завода.

Сотрудники сказали, что руководители Tesla упомянули об "инциденте со смертельной аварией на заводе в начале этого года", когда их спросили о причинах сокращения бонусов.

Согласно отчету, опубликованному местным правительством, 4 февраля в сварочном цехе на заводе Tesla в Шанхае произошла механическая авария, в результате которой погиб один рабочий.

После этого в социальных сетях также появилось несколько публикаций с критикой того, как Tesla справилась с этой ситуацией.

Расследование, проведенное местными властями, пришло к выводу, что ошибка в управлении техникой безопасности Tesla косвенно способствовала аварии, и заявило, что погибший работник несет непосредственную ответственность.

Некоторые работники сообщили в онлайн-сообщениях, что их квартальные бонусы сократили примерно на 2000 юаней.

Базовая зарплата на заводе в Шанхае составляет примерно 5340 юаней ($777) в месяц, с дополнительным доходом, который в некоторых случаях поступает от сверхурочной работы, смен и годовых и квартальных премий.

До уплаты налогов работники могут зарабатывать около 110 000-120 000 юаней в год, включая бонусы и оплату сверхурочной работы. Этот уровень оплаты соответствует уровню других международных и китайских производителей в регионе.

Недавно стало известно, что компания Tesla миллиардера Илона Маска построит завод в Шанхае для производства накопителей энергии Megapack. В настоящее время Tesla планирует использовать дешевые аккумуляторы на основе железа в своих электрических грузовиках и бюджетных электромобилях.