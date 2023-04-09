Tesla побудує в Шанхаї завод з виробництва акумуляторів

Компанія Tesla мільярдера Ілона Маска побудує завод у Шанхаї для виробництва накопичувачів енергії Megapack.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на китайські державні ЗМІ.

Зазначається, що автовиробник розпочне будівництво заводу в третьому кварталі цього року, а вже у другому кварталі 2024 року планують запустити виробництво.

Доповнюючи величезний існуючий шанхайський завод з виробництва електромобілів, новий завод спочатку вироблятиме 10 000 одиниць Megapack на рік, що продаватимуться по всьому світу.

Завдяки новому заводу в Шанхаї Tesla скористається провідним у світі ланцюгом постачання акумуляторів у Китаї, щоб збільшити виробництво та знизити витрати на літій-іонні акумулятори Megapack, щоб задовольнити зростаючий попит на накопичувачі енергії в усьому світі, оскільки світ переходить до використання відновлюваної енергії.

Як пише видання, Tesla отримує більшу частину доходів від свого бізнесу електромобілів, але Маск зобов’язався збільшити свій бізнес сонячної енергії та акумуляторів приблизно до такого ж розміру.

Китайський акумуляторний гігант CATL також поглиблює свою співпрацю з Tesla у сфері поставок акумуляторів для накопичення енергії, які, як очікує його голова Робін Зен, матимуть більший ринок, ніж батареї для електромобілів.

Зараз Tesla має мегафабрику в Латропі, штат Каліфорнія, яка здатна виробляти 10 000 акумуляторів на рік.

Нещодавно стало відомо, що Tesla планує використовувати дешеві акумулятори на основі заліза у своїх електричних вантажівках і бюджетних електромобілях