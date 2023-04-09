Tesla построит в Шанхае завод по производству аккумуляторов

Компания Tesla миллиардера Илона Маска построит завод в Шанхае для производства накопителей энергии Megapack.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайские государственные СМИ.

Автопроизводитель начнет строительство завода в третьем квартале этого года, а производство запустят во втором квартале 2024 года.

Дополняя огромный существующий шанхайский завод по производству электромобилей, новый завод будет сначала производить 10 000 единиц Megapack в год, которые будут продаваться по всему миру.

Благодаря новому заводу в Шанхае Tesla воспользуется ведущей в мире цепью поставок аккумуляторов в Китае, чтобы увеличить производство и снизить затраты на литий-ионные аккумуляторы Megapack, чтобы удовлетворить растущий спрос на накопители энергии во всем мире, поскольку мир переходит к использованию возобновляемой энергии.

Tesla получает большую часть доходов от своего бизнеса электромобилей, но Маск обязался увеличить свой бизнес солнечной энергии и аккумуляторов примерно до такого же размера.

Китайский аккумуляторный гигант CATL также углубляет свое сотрудничество с Tesla в сфере поставок аккумуляторов для накопления энергии, которые, как ожидает его глава Робин Зен, будут иметь больше рынка, чем батареи для электромобилей.

Сейчас Tesla располагает мегафабрикой в Латропе, штат Калифорния, которая способна производить 10 000 аккумуляторов в год.

Недавно стало известно, что Tesla планирует использовать дешевые аккумуляторы на основе железа в своих электрических грузовиках и бюджетных электромобилях.