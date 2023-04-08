На компанию Tesla подали в суд из-за распространения частных видео с камер авто

Владелец автомобиля Tesla из Калифорнии подал коллективный иск в суд на производителя электромобилей, обвинив его в нарушении прав конфиденциальности клиентов.

Об этом пишет Reuters.

Иск в Окружной суд США Северного округа Калифорнии был подан после того, как накануне стало известно, что сотрудники Tesla в частном порядке делились видео и изображениями, записанными камерами автомобилей клиентов.

В иске, поданном Генри Йе, жителем Сан-Франциско, которому принадлежит Tesla Model Y, утверждается, что сотрудники Tesla имели доступ к изображениям и видео для своих "бестактных и злонамеренных развлечений" и для "унижения тайно записанных".

"Как и кто-либо, истец был возмущен идеей, что камеры Tesla могут быть использованы для нарушения частной жизни его семьи", - сказал Джек Фицджеральд, адвокат Генри Йе.

По мнению юриста, Tesla должна быть привлечена к ответственности за то, что она исказила свою недобросовестную практику конфиденциальности владельцам Tesla.

В иске отмечается, что поведение Tesla является "особо вопиющим" и "очень оскорбительным".

Генри Йе подает жалобу против Tesla от своего имени, а также от людей, оказавшихся в похожем положении. В иске также сказано, что список пострадавших будет включать в себя тех, кто владел или арендовал автомобили Tesla на протяжении последних четырех лет.

В иске содержится просьба в суд "запретить Tesla участвовать в неправомерных действиях, включая нарушение частной жизни клиентов и других лиц, и возместить фактический и штрафной ущерб".

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что некоторые сотрудники регулярно делились записями видеокамер с электромобилей без разрешения владельцев автомобилей. Некоторые видеозаписи носили очень интимный характер. К примеру, на одной из них владелец машины подошел к ней совсем голым. Иногда на них были зафиксированы моменты ДТП.