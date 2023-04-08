На компанію Tesla подали до суду через поширення приватних відео з камер авто

Власник автомобіля Tesla з Каліфорнії подав колективний позов до суду на виробника електромобілів, звинувативши його в порушенні прав конфіденційності клієнтів.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що позов до Окружного суду США Північного округу Каліфорнії був поданий після того, як напередодні стало відомо, що співробітники Tesla в приватному порядку ділилися відео та зображеннями, записаними камерами автомобілів клієнтів.

У позові, поданому Генрі Йе, жителем Сан-Франциско, якому належить Tesla Model Y, стверджується, що співробітники Tesla мали доступ до зображень і відео для своїх "нетактовних і зловмисних розваг" і для "приниження таємно записаних".

"Як і будь-хто, позивач був обурений ідеєю, що камери Tesla можуть бути використані для порушення приватного життя його сім’ї", — сказав Джек Фіцджеральд, адвокат Генрі Йе.

На думку юриста, Tesla має бути притягнута до відповідальності за те, що вона спотворила свою недобросовісну практику конфіденційності власникам Tesla.

У позові зазначається, що поведінка Tesla є "особливо кричущою" та "дуже образливою".

Генрі Йе подає скаргу проти Tesla від свого імені, а також від людей, які опинилися в схожому становищі. У позові також сказано, що список осіб, які постраждали, включатиме в себе тих, хто володів або орендував автомобілі Tesla упродовж останніх чотирьох років.

У позові міститься прохання до суду "заборонити Tesla брати участь у неправомірних діях, включаючи порушення приватного життя клієнтів та інших осіб, і відшкодувати фактичні та штрафні збитки".

Нагадаємо, раніше агенство Reuters повідомило, що деякі співробітники регулярно ділилися записами відеокамер з електромобілів без дозволу власників автівок. Деякі відеозаписи мали дуже інтимний характер. Наприклад, на одній із них власник машини підійшов до неї зовсім голим. Іноді на них були зафіксовані моменти дорожньо-транспортних пригод.