Співробітники Tesla поширювали приватні відео, зняті камерами авто, - Reuters

У компанії Tesla мільярдера Ілона Маска розгорівся скандал через те, що деякі співробітники регулярно ділилися записами відеокамер з електромобілів без дозволу власників автівок.

Про це повідомляє на Reuters.

Зазначається, що Tesla запевняє мільйони власників електромобілів, що їх конфіденційність "є і завжди буде для компанії надзвичайно важливою".

Але між 2019 і 2022 роками деякі співробітники Tesla приватно ділилися через внутрішню систему обміну повідомленнями з іноді дуже агресивними відео та зображеннями, записаними камерами автомобілів клієнтів , пише видання.

Деякі відеозаписи мали дуже інтимний характер. Наприклад, на одній із них власник машини підійшов до неї зовсім голим. Іноді на них були зафіксовані моменти дорожньо-транспортних пригод. "На одному відео з 2021 року Tesla швидко рухалася по житловому масиву й збила дитину на велосипеді. Дитина відлетіла в одну сторону, а велосипед – у іншу", – повідомляє Reuters.



Це відео поширилося в офісі Tesla в Сан-Матео через приватні чати, сказав виданню колишній співробітник компанії.

Інші зображення були більш повсякденними, як-от зображення собак і кумедних дорожніх знаків, які працівники перетворювали на меми, прикрашаючи їх кумедними підписами чи коментарями, перш ніж публікувати їх у приватних групових чатах.

Tesla заявляє, що "записи камери залишаються анонімними", але семеро колишніх співробітників розповіли Reuters, що комп’ютерна програма, яку вони використовували на роботі, може показати місцезнаходження записів, що потенційно може виявити місцезнаходження власника Tesla.

Один колишній співробітник також сказав, що деякі записи були зроблені, коли автомобілі були припарковані та вимкнені.

"Ми могли бачити всередині гаражі людей та їхню приватну власність", — сказав інший колишній співробітник.

Tesla не відповіла на запит про коментарі.

Агентство Reuters зв’язалося з понад 300 колишніми співробітниками Tesla, які працювали в компанії протягом останніх дев’яти років і брали участь у розробці її системи самостійного водіння. Понад десяток погодилися відповісти на запитання, але усі вони говорили на умовах анонімності.

Reuters не зміг отримати жодного з опублікованих відео чи зображень,. Агентство також не може підтвердити, чи практика обміну записами, яка мала місце в Tesla, продовжується сьогодні та наскільки вона поширена. Деякі колишні співробітники стверджують, що деякі відеозаписи були використані для законних робочих цілей, таких як звернення до служби підтримки.

"Чесно кажучи, деякі відео були порушенням конфіденційності. І я завжди жартував, що ніколи не куплю Tesla, побачивши, як вони поводяться з приватним життям людей", — сказав один колишній співробітник.

Девід Чоффнс, виконавчий директор Інституту кібербезпеки та конфіденційності при Північно-східному університеті в Бостоні, назвав поширення конфіденційних відео та зображень співробітниками Tesla "морально осудливим".

"Будь-яка нормальна людина була б вражена цим. Розповсюдження конфіденційного та особистого контенту може бути витлумачено як порушення власної політики конфіденційності Tesla, що потенційно може призвести до втручання Федеральної торгової комісії США, яка забезпечує дотримання федеральних законів щодо конфіденційності споживачів", — сказав він.

Нагадаємо, нещодавно Tesla потрапила ще в один гучний скандал. Федеральний суд присяжних в американському Сан-Франциско зобов’язав компанію Tesla виплатити близько 3,2 млн доларів чорношкірому ексспівробітнику після того, як він виграв позов про расові упередження проти автовиробника.