Расова дискримінація в Tesla. Компанію зобовʼязали виплатити 3,2 млн доларів колишньому працівнику

Федеральний суд присяжних в американському Сан-Франциско зобов’язав компанію Tesla виплатити близько 3,2 млн доларів чорношкірому ексспівробітнику після того, як він виграв позов про расові упередження проти автовиробника. Про це повідомляє Reuters.

Ще в 2017 році колишній ліфтер Tesla Оуен Діас звинуватив компанію у бездіяльності, коли він неодноразово скаржився менеджерам, що працівники заводу у Фрімонті, штат Каліфорнія, часто використовують расистські образи, а також свастики та расистські карикатури на стінах і робочих місцях.

Чоловік подав до суду на компанію за порушення каліфорнійського закону, який забороняє роботодавцям не боротися з ворожим робочим середовищем на основі раси чи інших ознак.

Перший суд у 2021 році призначив 7 млн доларів компенсації за емоційні страждання та 130 млн доларів штрафних санкцій.

Минулого року окружний суддя США Вільям Оррік погодився з присяжними, що компанія порушила закон, але сказав, що сума штрафу для Tesla була надмірною, і скоротив її до 15 мільйонів доларів.

Після того, як Діас не погодився з цим вироком, було призначено новий судовий процес.

Минулого тижня чоловік дав свідчення, зі сльозами розповідаючи про різноманітні випадки дискримінації за дев’ять місяців, протягом яких він працював у Tesla. Діас сказав, що робота викликала у нього тривогу та напружила його стосунки з сином, який також працював на заводі.

Адвокат позивача закликав призначити майже 160 млн доларів компенсації збитків й надіслати повідомлення Tesla та іншим великим компаніям, що вони будуть притягнуті до відповідальності за неспроможність боротися з дискримінацією.

Водночас захисники автовиробника наголошували на суперечностях у свідченнях Діаса та неодноразово говорили про той факт, що він не подавав письмових скарг керівникам. Однак позивач засвідчив, що багато разів усно скаржився менеджерам і обговорював свої скарги з представниками відділу кадрів Tesla.

Нинішнє рішення присяжних призначило 175 тис. доларів компенсації за емоційні страждання Діасу та 3 млн доларів штрафу, призначеного для покарання Tesla за протиправну поведінку та запобігання їй у майбутньому.

Гендиректор Tesla Ілон Маск зазначив, що "вирок був би нульовим", якби компанії дозволили представити нові докази під час повторного розгляду. Однак він додав, що "присяжні зробили все можливе, використовуючи інформацію, яку вони мали".

Своєю чергою Райан Саба, юрист із трудових відносин із Лос-Анджелеса, який не брав участі у справі, сказав Reuters, що вирок надто низький, враховуючи кричущу поведінку, за яку Tesla визнана відповідальною.

Однак суму можна ще більше скоротити, адже штрафи зазвичай не перевищують збитки за емоційні страждання та інші травми більше, ніж у дев’ять разів. А штраф, присуджений присяжними в Сан-Франциско, майже в 20 разів перевищує відшкодування за страждання.

"Я очікую, що обидві сторони подадуть апеляцію. Ця справа далека від завершення", – сказав Саба.

Reuters зауважує, що Tesla стикається з аналогічними претензіями щодо терпимості до расової дискримінації на заводі у Фрімонті та інших робочих місцях у груповому позові чорношкірих працівників та кількох справах, які стосуються окремих співробітників. Компанія заперечує правопорушення в цих випадках.