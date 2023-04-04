Расовая дискриминация в Tesla. Компанию обязали выплатить 3,2 млн долларов бывшему работнику

Федеральный суд присяжных в американском Сан-Франциско обязал компанию Tesla выплатить около 3,2 млн долларов чернокожему экс-работнику после того, как он выиграл иск о расовых предубеждениях против автопроизводителя. Об этом сообщает Reuters.

Еще в 2017 году бывший лифтер Tesla Оуэн Диас обвинил компанию в бездействии, когда он неоднократно жаловался менеджерам, что работники завода во Фримонте, штат Калифорния, часто используют расистские образы, а также свастики и расистские карикатуры на стенах и рабочих местах.

Мужчина подал в суд на компанию за нарушение калифорнийского закона, запрещающего работодателям не бороться с враждебной рабочей средой на основе расы или других признаков.

Первый суд в 2021 году назначил 7 млн долларов компенсации за эмоциональные страдания и 130 млн долларов штрафных санкций.

В прошлом году окружной судья США Уильям Оррик согласился с присяжными, что компания нарушила закон, но сказал, что сумма штрафа для Tesla была чрезмерной и сократил ее до 15 миллионов долларов.

После того, как Диас не согласился с этим приговором, был назначен новый судебный процесс.

На прошлой неделе мужчина дал показания, со слезами рассказывая о различных случаях дискриминации за девять месяцев, в течение которых он работал в Tesla. Диас сказал, что работа вызвала у него тревогу и напрягла его отношения с сыном, который тоже работал на заводе.

Адвокат истца призвал назначить почти 160 млн долларов компенсации ущерба и отправить сообщение Tesla и другим крупным компаниям, что они будут привлечены к ответственности за неспособность бороться с дискриминацией.

В то же время защитники автопроизводителя отмечали противоречия в показаниях Диаса и неоднократно говорили о том, что он не подавал письменных жалоб руководителям. Однако истец показал, что много раз устно жаловался менеджерам и обсуждал свои жалобы с представителями отдела кадров Tesla.

Нынешнее решение присяжных назначило 175 тыс. долларов компенсации за эмоциональные страдания Диасу и 3 млн долларов штрафа, предназначенного для наказания Tesla за противоправное поведение и предотвращение его в будущем.

Гендиректор Tesla Илон Маск отметил, что "приговор был бы нулевым", если бы компании позволили представить новые доказательства во время повторного рассмотрения. Однако он добавил, что "присяжные сделали все возможное, используя имеющуюся у них информацию".

В свою очередь Райан Саба, юрист по трудовым отношениям из Лос-Анджелеса, не принимавший участия в деле, сказал Reuters, что приговор слишком низкий, учитывая вопиющее поведение, за которое Tesla признана ответственной.

Однако сумму можно еще больше сократить, ведь штрафы обычно не превышают компенсацию за эмоциональные страдания и другие травмы больше, чем в девять раз. А штраф, присужденный присяжным в Сан-Франциско, почти в 20 раз превышает возмещение за страдания.

"Я ожидаю, что обе стороны подадут апелляцию. Это дело далеко от завершения", - сказал Саба.

Reuters отмечает, что Tesla сталкивается с аналогичными претензиями по поводу терпимости к расовой дискриминации на заводе во Фримонте и других рабочих местах в групповом иске чернокожих работников и нескольких делах, касающихся отдельных сотрудников. Компания отрицает правонарушения в этих случаях.