В США начали расследование по 50 000 автомобилей Tesla: в чем причина

Регуляторы автомобильной безопасности США заявили, что начали расследование по 50 000 автомобилей Tesla Model X после получения двух жалоб о неисправности передних ремней безопасности.

Об этом пишет Reuters.

Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) сообщило, что проведет проверку транспортных средств 2022-2023 года выпуска через сообщения о том, что ремень безопасности переднего сиденья не оставался присоединенным к натяжителю крепления ремня безопасности во время вождения.

Как сообщается, транспортные средства имели недостаточно соединенные якорные связи, и ни в одном из инцидентов не было столкновения транспортного средства с пассажирами, пристегнутыми ремнями безопасности.

В одной жалобе, поступившей к регулятору из штата Калифорния, говорится о случае, когда Tesla двигалась со скоростью от 10 до 15 миль в час, и система автоматического торможения сработала, когда водительская дверь большого грузовика, припаркованного на обочине улицы, неожиданно отворилась.

"С внезапным замедлением мое верхнее тело устремилось вперед, и сила моего веса привела к тому, что крепление ремня безопасности на нижнем сиденье полностью отсоединилось", - говорится в жалобе, поданной в NHTSA.

Регулятор должен решить, перевести ли жалобы в разряд инженерного анализа, прежде чем требовать отзыва авто с рынка.

Как пишет издание, Tesla, распустившая пресс-службу, не ответила на запрос о комментарии.

Как сообщалось ранее, Tesla отзывает около 362 тысяч электрокаров в США. Это связано с тем, что программное обеспечение полного автопилота может привести к аварии.