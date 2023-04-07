Сотрудники Tesla распространяли частные видео, снятые камерами авто, - Reuters

В компании Tesla миллиардера Илона Маска разгорелся скандал из-за того, что некоторые сотрудники регулярно делились записями видеокамер с электромобилей без разрешения владельцев автомобилей.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Tesla уверяет миллионы владельцев электромобилей, что их конфиденциальность "есть и всегда будет для компании очень важна".

Но между 2019 и 2022 годами некоторые сотрудники Tesla приватно делились через внутреннюю систему обмена сообщениями с иногда очень агрессивными видео и изображениями, записанными камерами автомобилей клиентов, пишет издание.

Некоторые видеозаписи носили очень интимный характер. К примеру, на одной из них владелец машины подошел к ней совсем голым. Иногда на них были зафиксированы моменты ДТП.

"На одном видео с 2021 года Tesla быстро двигалась по жилому массиву и сбила ребенка на велосипеде. Ребенок улетел в одну сторону, а велосипед – в другую", – сообщает Reuters.



Это видео распространилось в офисе Tesla в Сан-Матео через приватные чаты, сказал изданию бывший сотрудник компании.

Другие изображения были более повседневными, например изображения собак и забавных дорожных знаков, которые работники превращали в мемы, украшая их забавными подписями или комментариями, прежде чем публиковать их в частных групповых чатах.

Tesla заявляет, что "записи камеры остаются анонимными", но семь бывших сотрудников рассказали Reuters, что компьютерная программа, которую они использовали на работе, может показать местонахождение записей, что потенциально может обнаружить местонахождение владельца Tesla.

Один бывший сотрудник также сказал, что некоторые записи были сделаны, когда автомобили были припаркованы и выключены.

"Мы могли видеть внутри гаражи людей и их частную собственность", - сказал другой бывший сотрудник.

Tesla не ответила на запрос о комментариях.

Агентство Reuters связалось с более чем 300 бывшими сотрудниками Tesla, работавшими в компании в течение последних девяти лет и участвовавшими в разработке ее системы самостоятельного вождения. Более десятка согласились ответить на вопросы, но все они говорили на условиях анонимности.

Reuters не смог получить ни одного из опубликованных видео или изображений. Агентство также не может подтвердить, продолжается ли практика обмена записями, которая имела место в Tesla, и насколько она распространена. Некоторые бывшие сотрудники утверждают, что некоторые видеозаписи были использованы для законных рабочих целей, таких как обращение в службу поддержки.

"Честно говоря, некоторые видео были нарушением конфиденциальности. И я всегда шутил, что никогда не куплю Tesla, увидев, как они обращаются с частной жизнью людей", - сказал один бывший сотрудник.

Дэвид Чоффнс, исполнительный директор Института кибербезопасности и конфиденциальности при Северо-восточном университете в Бостоне, назвал распространение конфиденциальных видео и изображений сотрудниками Tesla "нравственно осуждающим".

"Любой нормальный человек был бы поражен этим. Распространение конфиденциального и личного контента может быть истолковано как нарушение собственной политики конфиденциальности Tesla, что потенциально может привести к вмешательству Федеральной торговой комиссии США, обеспечивающей соблюдение федеральных законов по конфиденциальности потребителей", - сказал он.

Напомним, что недавно Tesla попала еще в один громкий скандал. Федеральный суд присяжных в американском Сан-Франциско обязал компанию Tesla выплатить около 3,2 млн долларов чернокожему экссотруднику после того, как он выиграл иск о расовых предубеждениях против автопроизводителя.