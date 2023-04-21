Tesla підвищує ціни на електромобілі лише через кілька днів після чергового зниження

Автовиробник Tesla підвищує ціни в США на електромобілі Model S і X преміум-класу, хоча вони все ще на 20% нижчі, ніж на початку року після різкого зниження вартості, щоб стимулювати попит.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Tesla знижує ціни в усьому світі з січня, включаючи шість разів у Сполучених Штата, щоб збільшити обсяги продажів, особливо на свої масові автомобілі, кросовер Model Y і седан Model 3.

Ціна Tesla Model S Plaid і Model X Plaid – продуктивні версії цих моделей – тепер коштує 107 490 доларів США, порівняно зі 104 990 доларів США раніше.

Ціна Model X тепер приблизно на 2,6% вища і становить 97 490 доларів, тоді як ціна Model S зросла приблизно на 2,9% до 87 490 доларів.

Проте ціни на всі чотири моделі все ще на 16-23% нижчі, ніж на початку року.

Tesla знизила ціни на обидві версії Model S і Model X на 5000 доларів на початку цього місяця, через кілька днів після звіту про падіння поставок цих автомобілів на 38% у січні-березні.

Виконавчий директор Tesla Ілон Маск заявив, що виробник електромобілів надаватиме пріоритет зростанню продажів перед прибутком у слабкій економіці.

Компанія напередодні відзвітувала про найнижчу квартальну валову маржу за два роки, оскільки вона суттєво знизила ціни на ринках, включаючи Сполучені Штати та Китай, щоб стимулювати попит на тлі зростаючої конкуренції.

Виконавчий директор Ford Джим Фарлі напередодні заявив , що Tesla є піонером у більш динамічному способі ціноутворення на електромобілі, якого повинні наслідувати інші автовиробники.

Зауважимо, лише декілька днів тому Tesla запровадила другу за місяць хвилю зниження цін на свої автомобілі Model 3 і Model Y. Внаслідок цього цінники електрокарів опустилися нижче 40 000 доларів.

Нагадаємо, попередня хвиля зниження цін на автівки Tesla відбулася на початку квітня. Тоді за одну ніч ціни на деякі моделі впали на 5 000 доларів.

Ще до цього компанія відзвітувала про рекордні квартальні поставки автомобілів. За перші три місяці 2023 року Tesla поставила 422 875 електрокарів, що на 4% більше, ніж у попередньому кварталі.